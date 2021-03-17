春裝補起來！3家「質感網拍」小資女必敗　個性復古都能滿足

文／Dappei

隨著網路興起，讓許多時尚愛好者在購入服飾單品時也多了一種管道，但各種網拍琳瑯滿目反而讓人看了眼花撩亂，不知道該如何做挑選，因此 Dappei 特地分享 3 家實際購買過的網拍來分享給搭黨啦！

▎網拍推薦：Allohell #個性 #性感 #注重細節

網拍名稱 Allohell 彷彿俏皮地對著地獄打招呼，帶點與眾不同的黑色幽默。Allohell 風格為「平凡中帶有獨特性」，圖案紋理不走繁複路線，一眼晃過去似乎有些平淡，但細看卻發現都有強烈的設計性，像是開衩、露背、挖肩等，適合喜歡簡約、注重細節，且也想穿出與他人不同風格的搭黨們！

（圖片來源：Allohell）

▎網拍推薦：No.11 #質感 #氣質 #中性穿搭

NO.11 為知名 KOL「KIKI謝琦琦」的自創品牌，單品經常帶有令人感到耳目一新的設計，且不少單品具有多種穿法的特性，使你在瀏覽頁面時常獲得滿滿驚喜感，風格偏向簡約、中性與氣質，物品少量販售因此看見喜歡的建議不要猶豫太久，搭編覺得衣服質感極佳，但若你是小隻女，購買時請務必參考尺寸，拍攝模特基本都 165 公分以上，建議先想像一下自身穿搭的模樣哦！

（圖片來源：NO.11）

▎網拍推薦：_oiiv_ #俏皮 #搞怪 #復古

若你曾看過 oiiv 的自介，會發現他們的主旨便為「只想讓你隨便亂穿都很 Q 」，因此能發現網拍風格比起上述兩家更為多元，韓系、復古、俏皮、搞怪 ⋯⋯ 等都有，每次將不同單品相互疊穿時總能發現不一樣的樣貌，也能經常打破你以往熟悉的穿搭公式，若你想跳脫平常穿著風格，或許來 oiiv 逛逛能發現新想法哦！

（圖片來源：_oiiv_）

Dappei 結語：

有時閒來無事會順手滑一下網拍，或許當下不見得有缺衣物，但有時仍然會想欣賞一下每家網拍的照片、設計與排版等等，總會突然激發一些日常靈感呀！

文字編輯：Monday

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