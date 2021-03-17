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春裝補起來！3家「質感網拍」小資女必敗　個性復古都能滿足

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

文／Dappei

隨著網路興起，讓許多時尚愛好者在購入服飾單品時也多了一種管道，但各種網拍琳瑯滿目反而讓人看了眼花撩亂，不知道該如何做挑選，因此 Dappei 特地分享 3 家實際購買過的網拍來分享給搭黨啦！

▎網拍推薦：Allohell #個性 #性感 #注重細節

網拍名稱 Allohell 彷彿俏皮地對著地獄打招呼，帶點與眾不同的黑色幽默。Allohell 風格為「平凡中帶有獨特性」，圖案紋理不走繁複路線，一眼晃過去似乎有些平淡，但細看卻發現都有強烈的設計性，像是開衩、露背、挖肩等，適合喜歡簡約、注重細節，且也想穿出與他人不同風格的搭黨們！

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

（圖片來源：Allohell

▎網拍推薦：No.11 #質感 #氣質 #中性穿搭

NO.11 為知名 KOL「KIKI謝琦琦」的自創品牌，單品經常帶有令人感到耳目一新的設計，且不少單品具有多種穿法的特性，使你在瀏覽頁面時常獲得滿滿驚喜感，風格偏向簡約、中性與氣質，物品少量販售因此看見喜歡的建議不要猶豫太久，搭編覺得衣服質感極佳，但若你是小隻女，購買時請務必參考尺寸，拍攝模特基本都 165 公分以上，建議先想像一下自身穿搭的模樣哦！

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

（圖片來源：NO.11

▎網拍推薦：_oiiv_ #俏皮 #搞怪 #復古

若你曾看過 oiiv 的自介，會發現他們的主旨便為「只想讓你隨便亂穿都很 Q 」，因此能發現網拍風格比起上述兩家更為多元，韓系、復古、俏皮、搞怪 ⋯⋯ 等都有，每次將不同單品相互疊穿時總能發現不一樣的樣貌，也能經常打破你以往熟悉的穿搭公式，若你想跳脫平常穿著風格，或許來 oiiv 逛逛能發現新想法哦！

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲質感網拍推薦。（圖／dappei提供）

（圖片來源：_oiiv_

Dappei 結語：

有時閒來無事會順手滑一下網拍，或許當下不見得有缺衣物，但有時仍然會想欣賞一下每家網拍的照片、設計與排版等等，總會突然激發一些日常靈感呀！

文字編輯：Monday 

衣服的性別由你定義！盤點 4 家「中性風網拍」，打破性別框架，展現屬於女人的 boyish style！

擁有辨識度才是關鍵！這 5 家「韓系質感網拍」不但設計與品質兼具，充滿故事的品牌形象更使你著迷

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 網拍

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