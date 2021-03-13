日本掀起「鹽系男子」風潮！立領襯衫春夏必備　百搭又能修飾臉型

文／Dappei

早前網路上曾捲起一股日本「鹽系男子」風潮，給人斯文清秀、淡然而舒適的印象，收穫不少好評，兼具文青及家居氣息的穿著風格引起無數人效仿。即將進入春夏之際，又到了更新衣櫥的大好時機；本次特別為你介紹的單品「立領襯衫」（或稱中山領）看起來既簡練又清爽，最適合有心成為鹽系男子的你一一著用！下面請看日本街頭型人們的穿搭示例吧：

▎適合混搭

常見的標準領襯衫雖說是經典中的經典，然而卻容易與商務場合相連結，給人一種嚴肅、中規中矩的印象；相較之下，立領襯衫則更為休閒、舒適，與其匹配的單品選擇也更為靈活，適合混搭。白色襯衫搭配運動短褲，顯得朝氣活潑有精神；換成家居風格的寬褲，除了體感舒適，更散發出一種閑淡自適的慵懶氣息，不如接著換上你的滑板鞋，在午後的陽光下一起悠閒漫步吧！

（圖片來源）

▎適合百搭

立領襯衫有沒有什麼不同於其他襯衫的優點呢？有的，它可以拉長你的臉部比例！由於刪去領片，將頸部顯露出來，因而促成臉型拉伸的效果。此外，隨著襯衫扣子繫法的不同，整體穿著風格也因而發生變化，全部繫上則斯文，全部解開更顯休閒，只解領扣則頗具性格，率性彰顯無遺。

（圖片來源：1、2）

▎四季都搭

事實上，立領襯衫並不是專屬於春夏季的單品，當秋冬低溫再度來臨時，不妨試試將襯衫作為外搭，內裏配上高領毛衣、連帽罩衫等組合吧！

（圖片來源）

Dappei 結語：

各位鹽系男子們，立領襯衫百變百搭的特性如此優秀，你能夠輕易放過嗎？享受質感生活，首先就從提升穿著審美力開始吧！

文字編輯：andrehung

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