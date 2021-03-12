韓素希仰頭解放上圍「胸前陰影」太撩人！加碼牛奶美背全都露

記者王則絲／台北報導

韓女星韓素希自演出《夫婦的世界》後大爆紅，「最美小三」的性感形象深植人心，近日釋出一張工作花絮照，只見韓素希身穿低胸黑色馬甲裙裝，胸前陰影引人注目，仰頭解放傲人上圍。接著看到韓素希先前為代言髮品出鏡的廣告，換上一身純白色小禮服，大放送牛奶般白皙美背，讓粉絲眼睛吃冰淇淋。

▲韓素希最新釋出的工作花絮照。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）



韓素希爆紅之後接下許多雜誌畫報邀約、廣告代言，不過還算是低調行事，鮮少曝光，最近就傳出將與鮮肉男星宋江合作演出網漫改編韓劇《無法抗拒的他》，預計下半年播出，且網路上已有兩人讀本同框照流出，讓不少粉絲又驚又喜，相當期待。

最近韓素希在IG上貼出一張工作的花絮照，看起來正在進行拍攝，她身上穿著Alexander McQueen 2021春夏的黑色皮革馬甲裙裝，低胸平口的設計讓她露出大面積肌膚，讓人忍不住把目光放在胸前陰影，只見韓素希仰頭擺出撩人姿勢，率性歪頭將頭髮一甩，就散發出滿滿性感韻味。

▲韓素希為代言髮品出鏡廣告。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）



再看到韓素希先前為L’OREAL拍攝的髮品廣告，這回穿上的是純白色的斜肩禮服，一頭招牌的波浪長捲髮散落牛奶美背上，影片中一舉一動盡顯女人味，令人再次為她的性感優雅體態傾心。

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