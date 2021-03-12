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芭比男友肯尼最新帥照！「精品包、豪車」超浮誇　正式進軍時尚界

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▲Berluti 。（圖／品牌提供）

▲芭比娃娃男友肯尼今年滿60週年，最新時尚帥照曝光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

芭比娃娃與男友肯尼是不少女孩的共同兒時回憶，但這回不讓芭比娃娃專美於前，今年（2021年）正逢肯尼誕生60週年，Berluti 特別與玩具公司聯手，為肯尼打造時尚玩偶，不僅穿上精品級真絲襯衫搭，連迷你包和沙灘越野車也一次到齊，讓肯尼出鏡大拍畫報，60歲才踏入時尚圈一點也不晚。

▲Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti 為肯尼量身打造玩偶造型，Nino 手拿包是最具標誌性的皮革作品之一，採用標誌性的 Signature Canvas 圖紋。（圖／品牌提供）

為慶祝肯尼60週年，Berluti 品牌創意總監 Kris Van Assche 為肯尼量身打造三款造型，先以鮮明的棕色皮外套與短袖印花真絲襯衫疊搭，身穿鬆緊寬褲和小牛皮編織 Camden 牛津鞋，多了一絲幹練。接著搖身一變，以學院風的格紋雙排扣西服，搭配肯尼與品牌 logo 字樣的T恤和休閒鞋，為整體提升辨識度。

▲Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti 。（圖／品牌提供）

▲還帶來了於 2020 年發表的沙灘越野車 。（圖／品牌提供）

最後選擇帶點輕便氣息的造型，以印花襯衫搭配黑色長褲，一看就是跑趴穿搭，帥翻眾人。當然，若是只有造型浮誇還不夠，這次合作還帶來了於 2020 年發表的沙灘越野車，搶眼的B字樣點綴中央，豪車配英挺造型才是完美。

此次玩偶將在肯尼的官方生日3月11日亮相，於洛杉磯及巴黎 Faubourg Saint-Honoré 專門店櫥窗展示，另也將在五月進行線上拍賣，將收益捐助給兒童慈善機構。

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關鍵字：

Berluti , 芭比, 肯尼, 娃娃

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