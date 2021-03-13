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這塊橡皮擦專擦「小白鞋」！放進包包帶著走　一弄髒就能秒變乾淨

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編輯／Emily　

小白鞋是百搭又好看的單品，每個人鞋櫃裡至少要有一雙，但淺淺的顏色其實很容易弄髒，一不小心就會沾染污漬，讓潔白的鞋面變黑。白鞋髒掉看了特別礙眼，但想到要清潔又覺得麻煩，這時就可以用看看「白鞋橡皮擦」，只要像真的橡皮擦一樣，在黑點搓一搓就能清乾淨。

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲專為清潔小白鞋製作的橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com，下同）

「白鞋橡皮擦」是由專門製作手工鞋的品牌花見小路所推出，長得就像一塊真正的橡皮擦，尺寸、大小也差不多，很適合放在包包裡隨身攜帶，只要白鞋被踩到、沾到污漬，就可以馬上拿出來擦，這樣就不用擔心污漬停留太久不好清，簡單在髒污處擦幾下，就能讓鞋子恢復乾淨。

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

由於台灣天氣潮濕、時常下雨，除了變黑也有發黃的問題，小白鞋保養起來更不容易，有了「白鞋橡皮擦」就能快速清潔，省去刷和洗，對懶人來說是一大救星。雖然橡皮擦標榜白鞋專用，但其實也能用來清潔銀飾、晶片、貴金屬、開關等等，輕輕擦拭就能去除表面髒污。

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

除了這款「白鞋橡皮擦」，日本JEWEL CLEANER的鞋子專用橡皮擦也擁有高人氣，很多用過的人都給好評，外觀同樣是長方形橡皮擦造型，體積小攜帶方便，讓你一弄髒就能馬上清理，帆布鞋或人造皮革都適用。另外還有粉紅色版本，則適合麂皮、絨毛鞋面使用。

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲日本超人氣白鞋橡皮擦台灣也有賣，不到200元就入手。（圖／翻攝自pinkoi，下同）

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲白鞋橡皮擦。（圖／翻攝自hanamikojis.com）

▲神奇橡皮擦為小白鞋去污漬。（圖／翻攝自npcitem.jd.hk）

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關鍵字：

小白鞋, 鞋子, 清潔, 橡皮擦, 去漬

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