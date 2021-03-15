「手繪白煮蛋」太可愛！墾丁沙灘別墅華麗早餐　吃進南國幸福慵懶

文、圖／Ean

三月，是我最愛造訪墾丁的季節，把人潮吹遠的落山風漸歇，有陽光，但溫度剛好，不焦不躁，最重要是進入旺季前的房價相對可親，想入住口袋裡的夢幻旅宿，此刻最是時候！這回首次來到位於船帆石旁的「姊妹沙灘別墅」，住進的是個夢，四個姊妹的退休夢。

說起這四位姊妹肯定不會陌生，廿年來每次前往墾丁要抵達恆春前，都會注意到左手邊出現的「台灣牛牛肉麵」，沒錯、就是那四學士姊妹。這間民宿的最重要推手，是姊妹裡人稱二姐的排行老二，賣牛肉麵是她庸碌的前半生，從早到晚總在廚房裡忙著切牛肉，無暇享受餐廳外的明媚風光，她笑說與旅行最近的距離就是看著那些吃完就走的遊客，因緣際會取得船帆石附近的這片土地，經過好幾年的醞釀與規劃，一邊賣牛肉麵一邊構築這個人生下半場的夢想。「在這，我是一隻偷懶的牛！」二姐很認真的開玩笑這麼說，其實，她更希望的是來到這的客人都能放慢腳步，確實，在這住了三晚的我，深刻體會到偷閒與發懶，還真是來此度假的最適節奏。

▲Ean 與主人二姐合影

▲知名的台灣牛牛肉麵，早餐就能嚐到

▲從入住房間的陽台就能欣賞到船帆石

▲過條馬路就是沙灘，就近即能欣賞到美麗日落

下午茶嚐在地風味，大廳咖啡整日提供

離喧鬧的墾丁大街有段距離，這裏像個獨享幽靜的莊園，別墅由四個館組成，比我預期的規模還大，儘管如此還是留了很多植栽空間，讓綠意與大海相連。辦理入住手續的大廳，是個舒服空間，我入住的那日，這裏提供迎賓下午茶，我舀了碗具在地風味的綠豆蒜，甜在口、閒在心；晚上餐後回來，我又來到這，自己按了杯現磨咖啡，得承認我喝茶或咖啡的嘴有點挑，但這裏的咖啡品質不錯，夜裏小坐一下，或翻翻雜誌，聽著 Bose 喇叭播放的音樂，讓人感到自在。

▲賞心悅目的下午茶

▲隨時在大廳就能來一杯現磨好咖啡

▲大廳帶些歐洲鄉村風的味道

從工業風到紳士風，十多種異國風格房型供選擇

姊妹沙灘別墅有 33 個房間，可能是二姐想彌補過去沒有太多時間旅遊世界的遺憾，請來兩位設計師、規劃超過十來種不同風格的房型，從田園鄉村、工業風到英倫紳士風，每種都別具特色也蠻到位。我入住的房型取名「原藝空間」，帶有懷舊感工業風，蠻對我的味，彷彿住進時尚雜誌裏，不管是鐵件、鎢絲燈泡、皮革邊桌或沙發，質感都很不錯，另外值得稱讚的是，房務人員打掃很確實，這幾日在房間內腳踩磁磚都很乾淨也清爽，這對整日吹著海風的房子來說，實屬不易。

▲原藝空間房型，帶些懷舊的工業風

▲彷彿住進設計雜誌的照片裡

▲粗獷的紅磚配上鎢絲燈，架子方便房客擺放隨身物品

▲浴室有座大浴缸，窗外風景如畫

我把握機會，忍不住好奇也多參觀了其他幾種房型。推薦位於三樓，房間內放個海景浴缸可邊泡澡邊欣賞船帆石的「磐石」房型，斜屋頂的設計，多了些歐洲風味。若是成熟穩重的旅人，應該會喜歡「尼克森總統」房型，帶些傳統經典英倫風情，像位紳士，沈穩有型，2016 年春天，旅宿迎來的第一組客人是台北市長柯文哲，當時他挑戰一日雙塔，來到墾丁就是下榻這個經典房型。

▲磐石房型中間有座可欣賞窗外風景的浴缸

▲斜屋頂的設計增添異國風情

▲有著紳士風格的尼克森總統房型

▲帶有大人味的房間，還設有吧台與高腳椅

包棟別墅當作攝影棚美拍

另外，現在很流行的包棟民宿旅遊方式，在這也能被滿足！在這有兩間別墅可提供包棟，其中的「微光館」可容納十人，超大的 70 坪規劃為三間雙人房跟一間樓中樓的四人房，每間房的風格都不同，還有很大的客廳與挑高餐廳，重點是，整棟房子根本是個大型攝影棚，相當好拍。

▲包棟別墅的外觀

▲挑高餐廳與華麗吊燈

▲每間房都像是攝影棚，別墅裡就能大拍美照

國王的早餐派對華麗登場，每一口都吃得到主人心意

別的不說，光是為了這裡的早餐，我就願意再回來！

餐廳位於「早安領事館」享用，餐廳設計的很美，分成風格略有不同的三個區塊，天光自頂上灑下，在這能擁有一段幸福的南國早晨時光。淡季平日是提供套餐，有五種供選擇，加上旁邊還有麵包、水果與甜點可自由取用，份量可說直逼早午餐。若喜歡吃牛肉麵，不要錯過，那當然是這裡的招牌，有相當水準，尤其湯頭。我選的是清粥，稀飯不是用白飯而是用米去煮，口感真好，搭配小菜也都好吃，用心。

▲清粥套餐，美味又實在

▲晨光自透明天花板灑下的餐廳

▲甩開連日北部的雨，來到墾丁吃著早餐佐春光實在滿足

假日提供的是自助式早餐，更精彩了！彷彿是為房客舉辦了一場「國王的早餐派對」，不光華麗而豐盛、還很用心！「Happy Sunday」不用說的、民宿把給客人的問候畫在水煮蛋上，讓客人拿著餐盤時驚喜的發現。週末我連續吃了兩日，餐點會變化，不變的是走到餐檯會發出的那聲「Wow!」

▲華麗的彷彿是國王的早餐派對

▲週日早餐的水煮蛋，每個都好可愛

▲精心的佈置，讓人看了心情與胃口都開了

我一樣盛了碗粥，讓我一嚐便愛上的「深坑老豆腐乳」，因吃到還剩一小角，便再去多添了兩口粥，捨不得浪費掉，滋味實在太好！「我們的滷肉飯很好吃，可以試試看」我腦波弱，即便已經八分飽聽到管家這麼說，還是忍不住去裝了一小碗，口味確實好，跟其他餐點一樣，完全可以嚐到主人家的滿滿誠意與用心。小饅頭好口感，我好奇問主人是當地做的嗎？二姐說是在地一位媽媽手工做，她覺得好吃，便拿了一萬元請她提供饅頭，錢就從裡頭慢慢扣，我聽了感動，不只讓客人吃到好饅頭、那麼做也幫助了社區經濟，口中咀嚼的味道，是幸福。原以為自助早餐盛宴只在週末上演，聽民宿主人說預計從四月份開始，平日也會提供，若準備入住，可以期待！

▲特別嚴選的深坑老豆腐乳，味道極佳

▲每道佳餚的擺盤都很用心

▲每天都能吃到富在地風味的餐點

放慢腳步，定點旅遊最放鬆

連續住上三晚，果真把步伐都給放慢了。印象中，好像很少有機會能在墾丁待上這麼多天，這幸福很奢侈…其實，也不用特別去哪，坐在房間陽台舒服聽著音樂看看書、滑滑手機，或騎著民宿提供的免費單車到附近晃晃，傍晚走到對面沙灘欣賞日落。夜裏睡前，我喜歡再坐在陽台，吹吹海風，仰望天空繁星，那晚，北斗七星的勺子高懸著，讓好陣子沒看到星星的我大感興奮。期待下回再回訪，屆時再換住其他房型，肯定又有不同感覺。春天的墾丁，實在舒服，好時節，不衝嗎？

▲可免費租借單車到附近逛逛

▲船帆石附近的海域，水色真美

▲坐在陽台發懶，就是最棒的享受

/ Info. /

姊妹沙灘別墅

官網 | 臉書

地址：屏東縣恆春鎮鵝鸞里船帆路988號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！