朴敘俊穿新鞋帥翻狂吸380萬讚　這雙Nike聯名林俊傑早穿過

記者王則絲／台北報導

韓國一線男星朴敘俊人氣超高，大家不只是看他演戲，也愛看他的穿搭，最近朴敘俊又貼出了新的穿搭照，腳下踩著最新的話題潮鞋「READYMADE X NIKE Blazer Mid」，帥氣逼人模樣一天狂吸380萬讚，難道這將成為下一雙「朴敘俊鞋」？不過其實同一雙鞋，歌手林俊傑比朴敘俊更早了幾天穿上，隔空上演鞋頭爭霸戰。

▲朴敘俊新貼出穿搭照裡腳踩最新夯款潮鞋「READYMADE X NIKE Blazer Mid」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

還記得之前被封為「朴敘俊鞋」的聯名鞋嗎？去年的火爆鞋款「NIKE X Stussy Air Zoom Spiridon Cage 2」在被朴敘俊穿上之後，掀起更多人的關注與搶購，甚至只要在網路上搜尋「朴敘俊鞋」就會出現該鞋款，可見其帶貨力有多強大。

▲被稱為「朴敘俊鞋」的「NIKE X Stussy Air Zoom Spiridon Cage 2」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

而最近朴敘俊又Po出了一張新鮮穿搭照，站在一片綠油油草地上，穿著牛仔外套配工裝褲，腳上踩的則是時下最新的鞋款，正是甫才發售的「READYMADE X NIKE Blazer Mid」！

由設計師細川雄太主理的日本品牌READYMADE與NIKE合作，將Blazer鞋型解構再造，強調手工DIY的氛圍，以手縫感拼接、向後延伸的Swoosh勾勾以及不規則凹凸狀的鞋底為特色，非常街頭帥氣，看來有成為下一雙「朴敘俊鞋」的潛力。

▲近期發售的最新話題聯名「READYMADE X NIKE Blazer Mid」。（圖／翻攝自官網）

接著目光轉到目前還在進行居家隔離的林俊傑，同樣身為潮流一哥，林俊傑這次可沒輸，同雙「READYMADE X NIKE Blazer Mid」早了朴敘俊幾天就已穿上，朴敘俊示範黑色款式，林俊傑則是入手了白色配色款式，即使在家隔離OOTD依然精彩。

▲林俊傑早了朴敘俊幾天穿上同款。（圖／翻攝自IG@jjlin、READYMADE）

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