奧斯塔羅12星座一周運勢0315-0321　處女周圍小人多、雙魚桃花出現

20210315-0321奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！在事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽。

TOP3：雙子座金錢運最旺！下周正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

本周需注意星座



1.獅子座事業運需要留意：下周在事業方面容易做出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

2.牡羊座愛情運需要留意：過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔。

3.天蠍座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，讓自己因為這些事情逼得喘不過氣。

愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔。

事業運勢★★★

對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力。

金牛座



整體運勢★★★

金牛朋友下周將呈現沉思休息的狀態，過往的勞累在下周面臨了臨界點，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

下周在事業上將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友自信心向上提昇讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力，別接下一堆自己都做不來反而只會累壞自己的事物。

愛情運勢★★★★

雙方下周不知道是看開了還是也了解現實了，開始願意把過去的問題都拋在一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人更願意投入目前關係。

事業運勢★★★★★

信任自我的能力，讓自己下周在事業上都更願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況讓自有事業朋友有更多元的發展。

金錢運勢★★★★★

下周正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

巨蟹座



整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，要多加注意。



事業運勢★★★

在事業方面則顯得無法有效掌握自己的份內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，多注意開源節流。

獅子座



整體運勢★★

下周獅子朋友面對人事物將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情，在下周開始有狀況產生，都暗示將會是個挺不順的週期。



愛情運勢★★

雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要在緩著些，多點耐心。

事業運勢★★

下周在事業方面容易做出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，有破財的狀況存在。

處女座



整體運勢★★★

下周處女朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，導致人際關係緊張。

愛情運勢★★★

下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也導致雙方容易起些口角。

事業運勢★★★

事業方面需注意下周工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，奧斯建議聽聽就好，別發表太多意見。

金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。



愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽。

事業運勢★★★★

下周事業將是一次的轉機，要好好的努力，這將立下你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍的朋友累意充滿你生活當中，工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，要多加注意。

事業運勢★★★

事業部份則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

射手座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在射手朋友下周的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

在事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭。值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意。

事業運勢★★★

事業方面則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好的理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息但可別也停下了自己對未來的規劃以及企圖心。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★

在事業方面算是相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

雙魚座



整體運勢★★★★★

下周雙魚座的朋友內外都將調整到相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，也有接近成功的可能性。

愛情運勢★★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感覺到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿。單身的朋友下周有望桃花出現，要多注意。

事業運勢★★★★

事業也有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，且下周在面對事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

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