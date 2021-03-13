禰豆子竹筒變小包可背著走！《鬼滅》日輪刀筆全部不到200元

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、twitter@stasto_info

《鬼滅之刃》周邊產品出不停，最近他們和日本bandai公司合作，推出「文具一番賞」系列，將角色們的服裝、象徵物…簡化成圖案，再融入筆、筆記本等文具設計中，可愛造型讓粉絲們好心動。其中還有一款鉛筆盒做成禰豆子嘴裡的竹筒，造型相似度超高，拿來放在嘴邊直接變身禰豆子。

《鬼滅之刃》的「文具一番賞」系列獎品豐富，A賞是「文具收納包」，做成A5大小，裡面可以分層收納筆記本和筆，包包表面圖案以竈門兄妹為主，有兩人的服裝、禰豆子木箱、狐狸面具等小圖案，整體色調粉嫩可愛。

B賞是「柱合會議原子筆組」，筆以9個柱為靈感設計，使用代表顏色配上象徵圖案，還掛有日輪刀鍔形狀的吊飾。總共有9種款式，分成「水柱、蟲柱、炎柱」，「霞柱、戀柱、蛇柱」，「音柱、風柱、岩柱」三組。

C賞是「筆型剪刀」，平常沒用的時候像支筆，但蓋子打開就變成一把剪刀，這樣攜帶起來更方便。這系列有炭治郎、善逸、伊之助三款，使用他們的招牌配色之外，上面的圖案還有狐狸面具、啾太郎、野豬頭套等元素。

D、E賞是非常實用的筆記本和資料夾，封面圖案都是故事裡具代表性的物件，整體風格、配色很少女，筆記本共有11種款式，資料夾則有15種。

所有獎品裡面最，吸引人的就是「最後賞」，它是一款「禰豆子竹筒造型鉛筆盒」，看起來就像從漫畫裡搬出來，相似度非常高，把竹筒擺在嘴邊，彷彿自己也變成禰豆子，配上粉紅背帶，還能當隨身小包包。這系列一抽都只要650日圓（約台幣168元），3月13日在日本登場。

想蒐集更多《鬼滅之刃》小物的話，也可以看看日本玩具公司STAND STONES推出的《鬼滅之刃》睡覺造型扭蛋，先前已經推出過好多回，2月推出的最新款是把之前的「參之型」改成大地色調，每隻角色也換上新表情，這系列有善逸、霞柱、音柱、岩柱、玄彌五個角色，大頭Q版公仔包在棉被裡實在太萌啦！

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