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超Q白菜柴柴、大蒜貓咪被做成扭蛋了！絨毛動物手機支架韓國正夯

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編輯/ChiNg

先前日本繪圖師於推特分享自己的「野菜動物妖精」作品，一系列超可愛靈感像是白菜柴柴、大蒜貓咪、白蘿蔔狐狸等把萌萌的小動物們添上了食物的元素打造成一個個療癒指數破表的傑作。而近日中國品牌DODOWO便與繪圖師攜手合作推出野菜動物妖精第一彈盲盒公仔，把他的創意100%神還原、表現得淋漓盡致。

全系列一口氣推出七款公仔，除了狐狸、貓咪、柴柴以外，還有蓮藕、白菜、香菇、花椰菜造型的，把大家於餐盤上常見的美食創意結合萌寵們，完美打造可愛到不行的公仔；除了外觀別緻以外細部表情的設計也是相當用心，不管是銳利的眼神、發萌的吐吐小舌頭或是慵懶的瞇著眼，每一款都讓人看了完全沒有抵抗力，好想立馬通通手刀送進購物車。

▲▼掛圖。（圖／翻攝自idodowo.com）

▲此系列七款公仔預計將於今年七月推出，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自idodowo.com）

若喜歡此系列創作靈感的話日本扭蛋品牌QUALIA也將它「扭蛋化」推出「蘿蔔與大頭菜系列」，這次決定從狐狸及豬豬下手打造出七款逼真到不行的扭蛋；此系列共有四款狐狸造型以及三款小豬造型，前者有白蘿蔔、紅蘿蔔以及罕見的銷魂黑蘿蔔，後者則是三種不同顏色的大頭菜，不得不說小豬短短肥肥的四肢實在是太惹人喜愛了，看了讓人秒融化。

此系列同樣走精緻路線，在任何花紋細節上都不馬虎，連葉菜的纖維都能清楚看到，簡直是太佩服設計者的細心與觀察力，搭配動物們一向療癒人心的呆萌表情，讓人每一款都想要。

另外，日本玩具品牌TAKARA TOMY旗下的T-ARTS又更新了新系列推出「圓滾滾貓咪」，茶虎貓、摺耳貓、俄羅斯藍貓等共八款不同花色的貓咪簡直是太可愛，不管是委屈無辜還是調皮淘氣的模樣肯定都能俘獲你，且身體縮成一球撒嬌的姿勢彷彿在說「快來抱我！」要人怎麼招架得住這排山倒海而來的Q萌能量。

▲▼圓滾滾貓咪。（圖/翻攝自takaratomy-arts.co.jp ）

▲此系列共有八款，大小約為3cm。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp ）

喜歡療癒小動物的人肯定也不能錯過這款，由韓國雜貨網10X10推出的絨毛造型手機支架，無論是兔兔還是熊熊通通都有再也不用爭了！除了此系列以外，韓國現在正夯的貴賓狗、小兔子、企鵝造型也是萌到不行，像是柯基屁股以及融化人心的貓掌，不管哪個造型都是由絨毛材質製作而成，因此高顏值的同時質感也是相當好，拿來追劇或是打遊戲肯定都是一大助攻。

▲▼絨毛動物手機支架。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲▼絨毛動物手機支架。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲韓國正夯的絨毛動物手機支架既可愛又實用。（圖／翻攝自10X10.co.kr ）

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關鍵字：

動物, 可愛, 療癒, 扭蛋

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