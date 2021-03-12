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不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

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▲▼日網：「天作之合」星座血型配對Top5 。（圖／翻攝自fb）

▲星座血型是不少人戀愛會參考的數據。（圖／翻攝自FB/未來媽媽，以下同）

編輯/ Lily

不管你是否相信星座血型，一但有順眼的目標出現，還是會想知道打探一下，看看自己是否和對方契合。日前日本網友整理出天作之合的星座血型配對Top5，不在一起真的太可惜了！

第5名 AB型天秤女+A型雙子男

同屬風象星座的天秤和雙子十分契合，光是星座指數配對就有極高分數，若加上血型來看，AB型天秤女的自我保護感強，若不是深交的朋友，很難走進他的內心世界，但是A型雙子男思慮清晰且善於溝通，很會撫平AB型天秤女容易焦慮、容易太多的心情。

▲▼日網：「天作之合」星座血型配對Top5 。（圖／翻攝自fb）

▲兩人相處舒服，O型射手男的配合度高。

第4名 A型雙子女+O型射手男

A型雙子女和O型射手男都很有人緣，身邊不乏異性朋友。女生的社交力強，喜歡到處結交朋友，在感情關係中，很有自己的見解，最討厭被對方掌控，剛好男生在感情方面也不喜歡給自己設限，但進入一段感情時，配合度較高，兩人相處起來十分和諧。

第3名 O型巨蟹女+B型處女男

兩人屬於非常互補的愛情關係，O型巨蟹女母性很強，喜歡照顧對方，一談起戀愛就會編織未來的一切想像，渴望進入一段穩定關係，而這因為這樣，正好填補了B型處女男的感情缺口，他們看似外向開朗，其實內心超沒安全感。

▲▼日網：「天作之合」星座血型配對Top5 。（圖／翻攝自fb）

▲互相欣賞也一起進步的情侶組合。

2名 O型射手女+O型獅子男

O型射手女是天生的發電機，活潑開朗的個性，身邊總有不少追求者，他要嘛定不下來，但若是認定對方，就會拚了命的付出。在女生眼裡，O型獅子男非常有魅力，他工作積極霸氣，讓她特別著迷，兩人交往後一起朝共同目標前進。

第1名 O型牡羊女+B型天秤男

O型牡羊女在外總表現好強模樣，讓人誤以為他很堅強，其實真實的她，也想要有一個強而有力的臂膀支撐，B型天秤男和女生在個性上十分合拍，不強勢，遇到事情總能冷靜分析，當女生想在事業上衝刺，男生就化身為貼心應援，給女生滿滿的愛和支持。

►搞懂4個戀愛心理學：適時給對方添麻煩，讓他離不開你

關鍵字：

星座, 血型, 配對, 契合, 愛情

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