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孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun

帶貨力超狂的時尚名媛孫芸芸，只要在IG上曬出新包，總是能瞬間引發話題，讓時尚迷們狂喊求「孫芸芸同款」，近期她也陸續背上多顆爆款新包，迎接即將到來的春夏，而甜美中帶點復古調性的「焦糖色」手袋，幾乎快要佔盡她的IG版面了，其中更有幾款是小資女們也能輕鬆get，趕緊收編。

MICHAEL KORS

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸運用on tone方式搭配MMK  Bradshaw 焦糖棕肩背包 ，NT$ 19,000。

孫芸芸再次展現了的超前的時尚力，以一身on tone棉質套裝，搶先將焦糖色的MICHAEL MICHAEL KORS Bradshaw系列手袋夾在腋下，巧妙呼應造型配色，為整體營造休閒氛圍，MK 2021春夏新款取自經典美劇《慾望城市》中，女主角凱莉（Carrie Bradsha）出鏡率極高的腋下包，打造簡約、復古長方形輪廓的Bradshaw系列，同時貼心附上長、短肩背帶，豐富多樣風格穿搭。

CHARLES & KEITH

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲小資女們也可以輕鬆get同款的小CK鎖鏈刺繡小方包，NT＄2,390。

小資女們快看過來，只要兩千多元就能入手「孫芸芸同款」，只見她穿上溫暖的白色毛呢外套，搭配丹寧喇叭長褲散發復古氣息，最引人注目的就是肩上這顆方形的CHARLES & KEITH（小CK）鎖鍊刺繡包，綠色交織的花紋拼接焦糖色皮革，一如往常展現孫芸芸的名媛優雅氣質。

►孫芸芸竟背上「小CK」平價包　同款僅兩千多元，終於買得起！
 

COACH

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿搭COACH Beat Saddle手袋，散發復古氛圍。

看到這裡應該有漸漸發現，孫芸芸最近內心的「命定色」了吧，甜美中依舊可見復古調性的「焦糖色」幾乎快要佔盡孫芸芸的IG版面了，畫面中她以一抹小可愛穿搭居家棉褲造型，不忘運用棕色跟靴拉長比例，肩背COACH 2021春季新款Beat Saddle手袋，漸層的焦糖色皮革，順勢為孫芸芸整體90年代的復古穿搭增添亮點。

►孫芸芸露腹耍辣來放火！這顆復古馬鞍包日、韓也在狂燒

Chloé

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸以Chloé Kiss Bag「「唇形包」展現優雅與個性。

近期同樣引起騷動的還有孫芸芸背上身的Chloé 2021春夏Kiss Bag「唇形包」，不只因為孫芸芸搶在未上市前，領先全球搶先曬出，也因為包款汲取自品牌經典Trudie系列的唇形珠寶，流線型的金屬化身成握把，搭配圓潤柔軟的小巧包型，背上就能散發優雅氣質，同時又不失個性。

►孫芸芸領先全球入手！　Chloé 下個爆款「唇形包」金屬握把好燒

GUCCI

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸「焦糖色」手袋 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸肩背GUCCI老花賈姬包1961迷倒眾人。

前陣子台韓女星們瘋狂曬的GUCCI 賈姬包1961（Jackie Bag1961）系列，由創意總監Alessandro Michele重新解構經典包的外型，注入簡約的現代風格，更大膽推出繽紛的馬卡配色，包括IU、華莎都愛不釋手，不過孫芸芸仍舊不改初衷，選搭經典迷人的老花拼接棕色皮革，在IG上以優雅肩背驚艷眾人。

►羨慕這隻貓！背GUCCI「珍奶色」馬銜鍊包吃小籠包　還當LINE貼圖主角
 

關鍵字：

孫芸芸, MICHAEL KORS, CHARLES & KEITH, 小CK, Chloe, GUCCI, 焦糖

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