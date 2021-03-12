洪曉蕾綁纖腰走秀勾回憶　許孟哲偕妻歡度「兩人時光」竟腳癢　

記者鮑璿安／台北報導

台灣「針織女王」潘怡良今（12日）舉辦GIOIA PAN 2021秋冬大秀，請到資深模特兒洪曉蕾為大秀揭開序幕，重回伸展台的她更感慨表示：「其實很感動，很久沒看到大家了。」同場還有許孟哲及趙孟姿夫婦甜蜜看秀，許孟哲搞笑提到，走秀音樂一下，就知道老婆腳癢了。

▲模特兒洪曉蕾開場走秀， 以鮮艷妝容搭配和服設計造型展現專業架勢。（圖／記者鮑璿安攝）

潘怡良以「合」為主題辦秀，此次系列運用獨特的和服腰帶貫穿，展現東方現代藝術感，更驚喜請到模特兒洪曉蕾開場，她以鮮艷妝容搭配和服設計造型展現專業架勢，重回伸展台走台步更是激動，她表示：「很懷念以前的生活，看到許多熟面孔很感動。」這也讓洪曉蕾回憶起年輕時走潘怡良秀的經驗，笑說兩人已經是革命情感了。

為了套進此次的秀服，洪曉蕾也透露自己一直有在運動維持體態，因為很愛吃所以運動不能少，通常會在吃飽飯後走路一個小時。她提到，「這次整體是老師搭配的，比較特別的腰帶和服概念，穿起來很舒服。」

▲許孟哲及趙孟姿夫婦首次合體看秀。（圖／記者張一中攝）



許孟哲及趙孟姿夫婦更是首次合體看秀，讓兩人直呼像約會的感覺，而模特兒出身的趙孟姿，在去年7月生下女兒後就鮮少走秀，所以聽到走秀音樂一下，就覺得腳很癢想走台步，不過老公許孟哲能否接受老婆在走秀時布料比較少？他搞笑回答：「那也要看少到什麼程度，但是應該可以啦。」

▲（右起）何篤霖、夏如芝、吳珝陽出席GIOIA PAN 2021秋冬大秀。（圖／記者張一中攝）

▲（左）歌手戴愛玲與設計師潘怡良。（圖／記者張一中攝）