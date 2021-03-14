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拖延症、逃避現實，10個變廢的徵兆　網驚：全都中！

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文／Squid

女生開始變廢的10個徵兆，像是拖延症、猶豫不決都是積極度下降的原因之一，許多網友看完這10條，也都覺得實在太準，自己全都中，想要成為樂觀積極向上的女孩，一定要改掉這些壞習慣，才可以讓自己樂觀進取，在生活上獲得大家的喜愛。

▲耍廢,生活,。（圖／pexels）

1.拖延症：今天的事情、當下的事情你會告訴自己不如待會或是明天再去做，總是要等到事情拖無可拖，才會匆忙地去處理，但因為時間到了，總是應付了事就做完了事情。

2.猶豫不決：和天秤一樣搖擺不定，難以下定決心，總是被堅定的人擠到同一邊去。

3.害怕被拒絕：覺得被拒絕很沒面子，那不如不去做的想法，一個人越是沒用的時候，越執念於那些無足輕重的底線與小自尊。 

4.逃避現實：面對現實太過恐懼，所以很多人會乾脆埋進電動、科幻小說等事物的情節裡面，乾脆不面對現實的環境。

▲耍廢,生活,。（圖／pexels）

5.三分鐘熱度：做事情沒有長進，遇到一點困難就退卻，覺得自己可能不太適合這個，或者沒有毅力，好的習慣堅持不下來。

6.眼高手低：想得太多、做得太少，覺得自己可以做很多的事情，但卻往往沒有動力去完成。

7.不敢嘗試新事物：習慣了現有的環境裡面的一切事物，就不願意接納新的事物，充滿恐懼，不願去改變。

8.習慣性無助：對於很多事情沒有辦法獨自去完成，當一個人遇到生活的眾多打擊時，就會開始對自我產生懷疑，產生不自信的心理，自暴自棄。

▲耍廢,生活,。（圖／pexels）

9.不為自己的未來投資：目光短淺、只看眼前，不懂得理財，不在自己身上做投資，也不保養、定期身材管理，只活在自己的世界裡面，不懂得進取。

10.自我設限：對於未來的工作或是生活決策，總是畫地自限，沒有勇氣去完成，剝奪了再往前一步的成功機會。

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關鍵字：

耍廢, 生活

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