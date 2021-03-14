AirPods再也不怕掉！勾上銀色耳扣超有型　還能變換兩種戴法

編輯／Emily 圖／翻攝自mara.paris/shop、mishodesigns.com

AirPods是很多人出門的必備品，無線耳機雖然使用起來方便，卻增加了弄丟的風險，一不小心就可能掉落、遺失，所以就有越來越多可以固定AirPods的飾品配件產生，外國飾品品牌Mara Paris，就推出了一款可以裝AirPods的銀色耳扣，簡約線條設計很有型，還能有效防止AirPods掉落。

Mara Paris是由建築師Ayça Özbank Taşkan創立的飾品品牌，將現代建築的流線感融入飾品設計中，所以作品大多是簡約線條造型。這款「AirPods銀色耳扣」使用925純銀材質製作，頂端是細細的銀線，彎曲的形狀剛好可以扣在耳朵上方，下端是垂墜的銀鍊，末端有一圈小圓環可以固定AirPods，圓環內覆蓋了可以止滑的橡膠，確保AirPods不會掉下來。

「AirPods銀色耳扣」可以變換兩種造型，沒在聽音樂的時候，就讓銀鍊部分自然垂墜，AirPods掛在上面就像耳環的裝飾品，把AirPods放進耳朵裡，銀鍊就會彎曲，讓耳飾看起來更有潮流感。兼具時尚與實用的設計讓人看了好心動，這系列AirPods和AirPods Pro都適用。

除了Mara Paris，飾品品牌Misho先前也有推出好幾款可以固定AirPods的耳環，其中有一款在網路爆紅，它做成金色彎曲線條形狀，獨特造型能把AirPods牢牢固定在中間。另一個新款式則做成大家很愛的金色圈圈耳環，只是前方又多加了一個小圈圈來固定AirPods，百搭的款式除了單獨配戴，搭配其他耳飾一起戴更時髦。

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