2021大勢捲髮範本！Jisoo人魚捲、《驅魔麵館》金世正中長捲髮都超好看

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好一陣子沒打理頭髮，又變得沒有「髮型」可言了嗎？在改造一番之前，不妨來參考看看今年的大勢捲髮造型，不管你是什麼長度的頭髮都能試試看，像是BLACKPINK成員Jisoo平時「要捲不捲」的率性波浪髮，或是大熱韓劇《驅魔麵館》中女主角金世正的中長捲髮，臉型修飾效果都非常好。

《中長髮》

韓劇《驅魔麵館》中飾演女主角的女星金世正，頭髮放下來約在肩下位置，她的一頭蓬鬆嬉皮捲記憶點非常高，不像路邊阿婆這麼小捲，但也不是那種浪漫的水波紋捲，明顯的捲度讓髮量視覺增多，就顯得臉小，加上瀏海更為可愛活潑，尤其適合好動的女孩，甩動起來相當活潑有朝氣。

▲金世正的捲髮戴起帽子來特別好看！（圖／翻攝自金世正IG）



如果原本是直髮不想一下改變太多，則可以從另一種溫柔的雲朵燙開始，像是金高銀、朴信惠在留長髮過渡期時，就是類似這樣的髮型，捲度就像雲朵的邊緣一樣圓潤，並在髮尾做出一點彎度，不需要太認真整理也很率性又好看。

▲金高銀、朴信惠的中長髮時期。（圖／翻攝自金高銀、朴信惠IG）



《長髮》

近日Jisoo為DIOR拍攝的幾組大片將頭髮造型接長了，並以時髦的人魚捲出鏡，把瀏海也燙了兩個彎度，小臉效果一極棒，是很有份量感的髮型，隨隨便便都能營造氣場。但其實Jisoo平時的模樣則是以「要捲不捲」為主，就像是自然捲一樣強調的是慵懶感，好整理又方便隨時做造型，許多女星也都是比照辦理。

▲Jisoo的時髦人魚捲，與平時的法式浪漫捲髮。（圖／翻攝自Jisoo IG）



《短髮》

如果你是個一直沒辦法把頭髮留長，但是又對短髮很膩的話，那真的可以考慮燙捲來改造一番，先前很流行的「羊毛捲」，在短髮上其實也適用，不想太凌亂的話，梳上一點油製造濕髮感，瞬間就變成了雜誌模特的感覺。

當然，若只想做些小改變，在髮尾燙個大捲的S型彎，讓髮尾自然外翹，便可以輕鬆營造出日系萌妹子的印象，看起來特別輕盈、有氣質。

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