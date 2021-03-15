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碧歐斯超大罐「無油卸妝水」才215元　網友狂敲碗：舒爽好用無極限

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文／C編

卸妝水是很多愛美女性梳妝台不能缺少的單品之一，因為用起來清爽，又可以把彩妝卸得乾乾淨淨，所以大受歡迎，新加坡第一品牌「碧歐斯」也推出「BIO水感舒緩無油卸妝水」，許多網友都大讚好用，不只肌膚，連荷包都無負擔。

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 ▲碧歐斯卸妝水Her。（圖／Her）

▲碧歐斯 BIO水感舒緩無油卸妝水400mlＸ2入，原價980元，特價429元。點我購買。

新加坡第一品牌碧歐斯推出的保養品，價格平易近人，CP值很高，其中「BIO水感舒緩無油卸妝水」一上市就廣受網友的好評，使用起來清爽不刺激，一點都不會有油膩感，特別適合油性肌膚、混合性肌膚使用。

▲碧歐斯,卸妝水,Her和她,卸妝,保養。（圖／Her、pexels） 

▲卸妝女孩最愛清爽類型的單品。（圖／pexels）

盤點網路評價，「這瓶使用感很舒服，完全溫和不刺激，就像用水擦臉一樣」、「拿在手上相當有份量，價格也實惠，學生、小資女也負擔得起」、「用卸妝棉擦拭之後，臉頰不會有緊繃感，也不會有刺激的現象，對臉部非常溫和，且舒緩無負擔」，甚至還有人大呼「用完還想回購」，可見多麽厲害。

 ▲碧歐斯,卸妝水,Her和她,卸妝,保養。（圖／Her、pexels）

▲每天做好肌膚清潔非常重要。（圖／pexels）

BIO水感舒緩無油卸妝水雖然是水狀質地，但含有秒速卸妝Micelle淨膚分子，可以包覆彩妝、空氣髒污等臉部上的污垢，同時含有淨化防禦配方，抗髒污保養，並含生物能量水，同時做到保水潤澤，卸完肌膚濕潤不乾燥。

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 ▲碧歐斯卸妝水Her。（圖／Her）

▲碧歐斯 BIO水感舒緩無油卸妝水400mlＸ2入，原價980元，特價429元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「碧歐斯 BIO水感舒緩無油卸妝水400mlＸ2入」，原價980元，特價429元，相當於一瓶只要215元，而且400ml的超大瓶卸妝水，容量很足，小資族天天用也不會心疼，價格非常佛心來著。

關鍵字：

碧歐斯, 卸妝水, Her和她, 卸妝, 保養, Her

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