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「走到幸福之前，誰不是一個人」4個療癒系IG帳號陪你等待放晴的日子

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編輯／ChiNg

生活難免偶有苦澀，無論是愛情、親情還是乏味平淡的日常皆經常成為作家筆下的焦點，也許我們不能選擇只挑好的精華而捨去壞的雜質，就像尼采說「那些殺不死我們的，使我們更強大」我們總能體會到雨過天青後的酸甜，下面推薦4個療癒系IG帳號陪伴大家一起等待放晴。

＃渺渺（＠smallandsmall2016）

「如果往後只能做夜空中的小白點，但願我們能是同一個星座」

許多人非常畏懼死亡，對於生命旅程結束後將何去何從抱有極大的恐懼甚至是害怕別離，的確，面對未知確實會讓人不安，但渺渺以相當溫柔的角度換個口吻祝福自己未來仍舊能與心愛的朋友、家人、愛人相遇，無論末日什麼時候來臨，不變的是這份綿密的愛意，以柔美的文字帶領讀者想像淒美的畫面。

＃不朽（＠taylorlmw）

「哪一個你，都是漫長的生活詩篇中，自己的樣子」

生活時常給我們出很多難題，但靜下心來思考其實很多時候為難我們的不是別人正是自己，逆來順受了來自他人的批評與不喜歡，進而養成了盲目跟隨他人指點的奴性，一次次的順從後便會一點點的漸漸褪去原本最真實的樣子，其實人就是在跌倒與重新站起之間的反覆逡巡中尋找自己，就像詩篇所言「生命像詩篇，跌跌撞撞，渺小卻散發光芒」。

＃角子（＠iamcoin）

「要連想去的地方都跟你一樣的，才是你真正的伴」

很多人總在一段感情剛萌芽的時候覺得自己遇上了真命天子、靈魂伴侶，但經歷了一次次的磨合之後卻又質疑對方不願為自己妥協是不是出自不夠愛？其實問題從來都不是愛不足多、情不夠滿，而是打從一開始你們各自就朝著不同方向前進，最好的愛情不該是哪裡都好只要有你，應是先弄明白你們所追求、所奔向的是否為同一個明天。

＃Words@3am（＠3am.talk）

「愛一次是情不自禁，兩次是心甘情願」

這位作家無論是版面或是發文形式都相當獨特，目標讀者為深夜了仍然守在手機旁的思念，每篇文都一針見血就好比人家說被騙一次是天真、兩次是遲鈍、三次是活該一樣，不管何種形式的感情，單戀也好交往也罷都是兩情相悅，即便是不對等的關係相信你我也是心知肚明，一個願打一個願挨又有什麼好抱怨的呢？也許感情裡最浪漫的就是揮去理性之後仍然有想要牽手的衝動。


►喜歡獨處的人，更善解人意　3個特色無法取代

►「我忘記，不代表我們沒有曾經相愛」十大陸劇金句至少三刷才過癮

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關鍵字：

ig, 語錄, 療癒, 圖文作家

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