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1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

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▲進駐台北101購物中心的藏錶屋，展售來自歐洲的精緻錶盒、（影／記者陳雅韻攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

擁有好錶後，也需要完美錶盒收納，代理運動錶、頂級錶帶與收藏盒29年的敦文企業，進駐台北101購物中心設立「藏錶屋」，讓錶迷能依收藏習慣、功能需求與外型設計選擇心儀款式，為慶祝開幕，特別引進SwissKubik（瑞士酷必盒）與設計公司Adatte Design合作的獨賣款，錶盒外觀以金屬鉚釘、金屬網紋、甚至是三面都有蛇纏繞裝飾，風格前衛大膽。

▲▼錶盒 。（圖／公關照）

▲台北101獨家商品SwissKubiK與Adatte Design聯名款單只裝收藏盒SNAKES，41,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼錶盒 。（圖／公關照）▲▼錶盒 。（圖／公關照）

▲台北101獨賣的SwissKubiK與Adatte Design聯名款單只裝收藏盒SPIKES Gold（左）37,000元，VORONOI單只收藏盒49,000元。

成立於2007年的SwissKubik瑞士酷必盒為勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼錶）等名錶品牌製專用錶盒，而自營品牌的設計則以科技感與時尚感為特色，運用牛皮、原木與鋁合金、鈦等複合材質創作自動上鍊收藏盒，可以藍芽連結智慧型手機APP，在手機上設定上鍊模式，全系列採用靜音、省電且減少磁性影響的上鍊馬達，確保錶款獲得最佳呵護，單價約從16,000元起。

▲▼錶盒 。（圖／公關照）

▲SwissKubik瑞士酷必盒能以藍芽連結智慧型手機APP，控制腕錶上鍊功能，26,000元。
 

喜愛古典風格的錶迷，則立刻被義大利品牌Scatola del Tempo（時刻樂）吸引，旗下錶盒均由義大利工匠採用小牛皮手工製作，外型優雅穩重，連「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）都是其客戶，除了既有的單只裝自動上鍊儀收藏盒、7只裝款式或者可攜帶式設計，品牌亦接受特別訂製，為腕錶收藏家的名錶打造理想的「家」。

▲▼錶盒 。（圖／公關照）

▲Scatola del Tempo義大利時刻樂可攜帶式收藏盒，36,000元。

▲▼錶盒 。（圖／公關照）

▲Scatola del Tempo義大利時刻樂含3只自動上鍊儀的7-RT 7只裝收藏盒，116,000元。

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關鍵字：

藏錶屋, Scatola de Tempo, SwissKubik

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