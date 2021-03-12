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巴黎時裝周／LV蓬裙＋滑雪鏡太好看　聯手百年老牌出新包

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▲LV 2021秋冬系列發表。（影／品牌提供）
 

記者林明瑋 / 台北報導

聯手出擊，總是有不同火花，LOUIS VUITTON的2021秋冬女裝與義大利百年家飾品牌FORNASETTI合作，把時空拉回希臘羅馬文化正盛的時代，又充滿現代甚至未來感，模特兒穿著蓬裙、掛著滑雪競，穿過羅浮宮的廳廊，一路走向勝利女神雕像，透過45套服裝，讓時間與空間交錯、迴旋。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲寬闊的上衣搭配蓬裙，脖子上掛著滑雪鏡，LV的2021秋冬系列很有特色。（圖／品牌提供，以下同）

疫情未歇，LOUIS VUITTON 2021秋冬大秀影片，由女裝創意總監Nicolas Ghesquiere說話開場，除了感謝新系列誕生，也希望每個人都能在家好好地欣賞這場秀。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV在巴黎羅浮宮舉辦2021秋冬秀，模特兒走向著名的勝利女神雕像。（圖／品牌提供、翻攝影片）

大秀在巴黎羅浮宮舉行，Nicolas Ghesquiere曾多次選在該地辦秀，但每次都有不同面貌，這回與FORNASETTI攜手，美術館內的雕塑成為最自然合宜的場景，從FORNASETTI的美學視角出發，將古希臘雕塑變成服裝與包款上的圖案，例如絲絨洋裝、閃亮的印花運動衫、大尺寸外套等，都能見到，模特兒手上的「雕像」包包，更是新鮮有趣之作。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲寬大、圓弧的誇張線條，是一大特色。

寬大、圓弧的肩線，搭配蓬蓬的紗裙、花苞裙，是2021秋冬系列重要輪廓，浮誇但很迷人，Nicolas Ghesquiere筆下的女性向來以個性見長，但線條似有逐漸放軟的趨勢，前半場搭配的幾乎都是楔形跟靴，到了下半段變為平底，再定神，發現根本是偽裝成羅馬涼鞋的靴子，還有蝴蝶結裝飾，無疑是可愛亮點。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲FORNASETTI設計的圖案，呈現在服裝上。

除了秀上看到的LV X FORNASETTI設計，LV也預告將推出膠囊系列，除了將FORNASETTI擅長的建築、人像等圖案，與LV的Cannes、Petite Malle等包款結合，還會觸及更多樣的商品，兩大品牌出手，必然會很有新意。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV與FORNASETTI聯手，設計出新鮮包款。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲手袋相當搶眼吸睛。

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2021秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲楔形靴、羅馬涼鞋靴，貫穿系列。

【看更多2021秋冬巴黎時裝周】

DIOR

DIOR的2021秋冬系列，一開場便瀰漫著詭譎氣氛，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將她關注的女權、與藝術家合作、說故事功力，以及品牌DNA全部結合，創造出一場極具張力的表演與服裝秀。《小紅帽》的連帽裝束成為靈感，《美女與野獸》的紅玫瑰出現在禮服、飾品上，壓軸的禮服，有巨大的花朵、愛心輪廓，仙氣滿滿極具魅力。

►巴黎時裝周／DIOR「愛心紗裙」仙到沒天理　《小紅帽》斗篷超時髦


關鍵字：

巴黎時裝周, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, FORNASETTI, Nicolas Ghesquiere

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