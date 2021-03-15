髮絲增量、變長6大秘訣必學　每天梳頭、定期修剪髮尾都是關鍵

文／Squid

很多人都希望頭髮看起來豐盈、纖長，但是很多人都有落髮的問題，究竟怎樣才能讓髮絲增量又變長呢？可以透過以下幾種方式，只要用對了，髮量自然就來了。

▲髮絲想變長增量也要注意飲食。（圖／pexels）



1.早晚使用木梳或是牛角梳梳理頭髮，多梳頭可以幫助頭皮的血液循環。

2.定期修剪乾枯分岔的髮尾，因為受損的髮尾只會影響髮絲的生長。

3.定期更換洗髮精，針對頭皮的狀況正確使用洗髮精，避免頭皮出現不穩定的狀態。

▲髮絲纖長強韌要選對使用產品，並且定期更換。（圖／pexels）



4.每天都要做頭皮按摩，加強頭皮的血液循環。

5.養成良好的睡眠、飲食習慣，早點睡、少吃辣，多吃黑芝麻、核桃等對髮絲很好的飲食單品。

6.每週使用髮膜做一次深層護理，加強髮絲的柔順度。

▲多補充芝麻、核桃也是很好。（圖／pexels）



大陸演員孫儷也提供髮絲柔順、減少掉髮的秘訣，就是每天一匙黑芝麻核桃粉，在懷孕的時候經常補充，所以髮絲非常柔潤，也相當豐盈，連女兒狀態也超級好。

孫儷表示，最剛開始吃黑芝麻核桃粉的時候，都會拌在粥裡面，到最後也不需要配水，直接一匙就可以解決每天的補充份量，不只是吃而已，她也提醒，一定要適量使用，不宜過多或是過少，建議可以先諮詢醫生再來補充。

不只是孫儷有自己的髮絲保養秘方，「髮量王者」范冰冰也是相當注重髮絲的保養，之前她就在小紅書上分享，每天一定都要來一杯「黑粉」，裡面就是把黑芝麻、黑米、核桃用熱牛奶沖泡變成糊，當作養生飲料天天喝，只要喝足一個月，就會有感護髮。

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