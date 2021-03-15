fb ig video ETtoday search mobile

髮絲增量、變長6大秘訣必學　每天梳頭、定期修剪髮尾都是關鍵

>

文／Squid

很多人都希望頭髮看起來豐盈、纖長，但是很多人都有落髮的問題，究竟怎樣才能讓髮絲增量又變長呢？可以透過以下幾種方式，只要用對了，髮量自然就來了。

▲髮絲,養髮,掉髮,頭髮,保養。（圖／pexels）

▲髮絲想變長增量也要注意飲食。（圖／pexels）

1.早晚使用木梳或是牛角梳梳理頭髮，多梳頭可以幫助頭皮的血液循環。

2.定期修剪乾枯分岔的髮尾，因為受損的髮尾只會影響髮絲的生長。

3.定期更換洗髮精，針對頭皮的狀況正確使用洗髮精，避免頭皮出現不穩定的狀態。

▲髮絲,養髮,掉髮,頭髮,保養。（圖／pexels）

▲髮絲纖長強韌要選對使用產品，並且定期更換。（圖／pexels）

4.每天都要做頭皮按摩，加強頭皮的血液循環。

5.養成良好的睡眠、飲食習慣，早點睡、少吃辣，多吃黑芝麻、核桃等對髮絲很好的飲食單品。

6.每週使用髮膜做一次深層護理，加強髮絲的柔順度。

▲髮絲,養髮,掉髮,頭髮,保養。（圖／pexels）

▲多補充芝麻、核桃也是很好。（圖／pexels）

大陸演員孫儷也提供髮絲柔順、減少掉髮的秘訣，就是每天一匙黑芝麻核桃粉，在懷孕的時候經常補充，所以髮絲非常柔潤，也相當豐盈，連女兒狀態也超級好。

孫儷表示，最剛開始吃黑芝麻核桃粉的時候，都會拌在粥裡面，到最後也不需要配水，直接一匙就可以解決每天的補充份量，不只是吃而已，她也提醒，一定要適量使用，不宜過多或是過少，建議可以先諮詢醫生再來補充。

不只是孫儷有自己的髮絲保養秘方，「髮量王者」范冰冰也是相當注重髮絲的保養，之前她就在小紅書上分享，每天一定都要來一杯「黑粉」，裡面就是把黑芝麻、黑米、核桃用熱牛奶沖泡變成糊，當作養生飲料天天喝，只要喝足一個月，就會有感護髮。

►《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

►多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

►「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂

關鍵字：

髮絲, 養髮, 掉髮, 頭髮, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂 再不入手，就要大賣的3款單品！因為實在太好用又太便宜 年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！ 44歲大S雙唇沒有死皮、零細紋　養出澎潤美唇的關鍵是一招 錢快準備好！愛馬仕要推出新頰彩　「亞洲限定」將再掀起爆排風潮 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 全台最老IKEA敦北店熄燈　官方證實：商品將出清

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面