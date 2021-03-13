背心鈕扣竟是珠寶胸針！　多用途還可當耳環好加分

▲Boucheron Jack系列胸針變身為背心上的亮眼鈕扣。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

如果一件珠寶有多種用途，多數人會在心中默默加分，Boucheron（寶詩龍）從音源線發想而來的Jack系列，應用充滿玩興的手法串接概念，正是可「玩」出個人風格的珠寶，近日推出一組有5個胸針的套裝，除了可別在衣物上，還可變身為耳環，甚至是時髦的鈕扣，創意搭配法太吸引人了。

▲Boucheron 5件一組的Jack系列胸針，1,330,000元。

Boucheron同時推出發想自珠寶扣的垂墜耳環，以及延續Jack系列如同電線插孔原理的秘密卡榫與金質線圈設計項鍊，但新款18K金項鍊華麗升級，擁有更大的卡榫造型，並鑲嵌462顆重約12.23克拉圓鑽，想與其相接串成更長的項鍊或腰鍊，也要選相等接頭的款式。

▲Boucheron推出華麗版的Jack系列18K金鑲鑽項鍊（左）2,780,000元，垂墜式耳環268,000元。



鑽石品牌De Beers也加入轉換珠寶設計行列，以貝多芬的《月光奏鳴曲》為靈感創作Arpeggia 鑽石choker項鍊，5.8克拉鑽石猶如跳躍音符於頸部閃閃發亮外，還可透過調節項鍊上的鎖扣系統，輕鬆轉換為優雅的髮飾佩戴，是品牌首度推出髮飾的作品，令人耳目一新。

▲De Beers Arpeggia 18K白金鑽石choker項鍊可兩用，1,205,000元。（圖／De Beers提供，以下同）





▲De Beers Arpeggia 18K白金鑽石choker項鍊變身為髮飾。



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