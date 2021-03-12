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台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」

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記者王蓁蓁 / 台北報導

2021的春夏開頭就用兩位男友力噴發的男神來開啟！恰巧擁有相同封號「國民男友」的韓、台男星南柱赫與許光漢，近期分別為DIOR、Calvin Klein拍攝了一系列春夏大片照，只見南柱赫一套DIOR薄紗刺繡造型若隱若現誘人，令女孩們臉紅心跳，許光漢溫柔眼神更是簡直要穿透畫面，叫人招架不住，時而又眨眼狂洩魅力。

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲南柱赫為DIOR2021夏季男裝拍攝形象照。（圖 / 品牌提供）

近期與「國民初戀」秀智合作演出韓劇《Starp-Up 我的創新時代》，而再次受到矚目的韓國男星南柱赫，以DIOR的品牌好友之姿，拍攝2021夏季男裝畫報，南柱赫以188公分的模特兒身材穿，上Dior Oblique 印花刺繡薄紗上衣，透膚材質惹人無限遐想，南柱赫也混搭系列中的百慕達短褲，以及出自「帽神」Stephen Jones之手的俏皮貝雷帽，以慵懶姿勢坐在椅子上擺拍，一雙大長腿令人羨慕不已。

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲南柱赫以印花與短褲展現活潑的大男孩魅力。（圖 / 品牌提供）

即便是男裝中較少見的繽紛的花草印花與珍珠扣絲質襯衫，南柱赫也完美駕馭，更運用撞色腰封與草綠色馬鞍包點綴，巧妙展現出他青春活潑的大男孩魅力，其中絲質襯衫的珍珠鈕扣與可愛的領巾細節，透露出南柱赫浪漫的一面。

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲台、韓國民男友 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲許光漢演繹Calvin Klein夏季系列。（圖 / 翻攝IG@kuanghanhsu、品牌提供）

以台劇《想見你》一躍晉升為「國民男友」的許光漢，為Calvin Klein拍攝夏季大片，雖是包得緊緊的，還是能看見T恤裡他精壯的手臂，舉手投足間隨時都在噴發男友力，但畫面中的眼神依舊散發溫柔氛圍，看得粉絲們心花怒放，下一秒許光漢換上一身丹寧服飾，看向鏡頭眨眼的動作，瞬間爆擊少女們的心臟，令粉絲們直呼：「女友視角」、「看久對心臟不好」！

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關鍵字：

南柱赫, 許光漢, DIOR, Calvin Klein, 國民男友

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