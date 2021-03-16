限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元　放在廚房美到仙氣噴發

文／C編

電鍋堪稱居家必備，實用、耐用，而且操作簡單，大同電鍋是國寶級的第一品牌，除了功能強大，外型也越來越多樣、討喜，購物網站「Her和她」推出超美的「玫瑰粉色」大同10人份電鍋，原價3490元、特價2799元，現省691元，超級划算又實惠，美麗的色澤讓人煮飯、熱菜都能心花怒放。

▲TATUNG大同 10人份全不鏽鋼電鍋 TAC-10L-MCPEHS-玫瑰粉，原價3490元、特價2799元，點我購買。



大同電鍋採用360度環繞式水蒸氣加熱食物，鍋內不斷循環熱能，可均勻滲透食物，營養健康不流失，只要將食材放進鍋內，外鍋加入適量的水分，按下開關就可以輕鬆製作出美味的料理，完全不用顧爐火，非常方便實用。

▲白飯是台灣民眾的重要主食。（圖／pexels）



大同10人份全不鏽鋼電鍋的鍋蓋、外鍋、內鍋均採用SUS 304不鏽鋼材質，烹煮食材絕對安全，間接加熱無鍋粑，可保有食物原味，煮飯、粥、蒸、燉等多用途，即便煮菜新手也不用擔心不會使用，超簡單就可以輕鬆上手。

▲TATUNG大同 10人份全不鏽鋼電鍋 TAC-10L-MCPEHS-玫瑰粉，原價3490元、特價2799元，點我購買。

▲電鍋除了可以煮飯，還可以燉煮食材。（圖／pexels）



另外，電鍋還有自動保溫功能，遇到家人晚回家、趕不及吃晚餐，可以將飯菜放進鍋子裡面保溫，效果超好，隨時隨地都可以吃到溫暖的飯菜，絕對是居家必備電器良伴，一鍋就可以搞定所有食材。

▲TATUNG大同 10人份全不鏽鋼電鍋 TAC-10L-MCPEHS-玫瑰粉，原價3490元、特價2799元，點我購買。



「Her和她」推出「TATUNG大同 10人份全不鏽鋼電鍋 TAC-10L-MCPEHS-玫瑰粉」原價3490元、特價2799元，現省691元，需要換鍋具的趕緊跟上特價資訊，不但享有超划算價格，還可以直接送貨到府，非常方便省時。