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就是要耍點心機！日本女高中生分享「撩男4步驟」　隔天就脫單

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編輯／JJ　圖／翻攝自《近距離戀愛》、《明天我要和昨天的妳約會》劇照

面對心儀的對象，女孩們光是默默暗戀是很難修成正果的，適時地給自己製造機會才能誘使對方主動出擊。某日本談話節目上就邀請到了一位17歲女高中生分享他的「4大撩男步驟」，神不知鬼不覺使出一連串的心機招式，隔天立馬就脫單！

▲日本女高中生撩男術。（圖／翻攝自劇照）

＃製造「意外」的身體接觸

女高中生在與對方兩人放學散步回家的路上，假裝差點跌倒，而這種情況下對方很難不伸手接住，所以就順勢倒在對方懷裡。

適時地運用心機製造意外，透過肢體接觸就可以觀察到對方是否也有臉紅心跳的感覺，但是也要記得不能做得太誇張，更不能一天到晚假裝摔倒，否則真的有可能被當作冒失的呆瓜。

▲日本女高中生撩男術。（圖／翻攝自劇照）

＃說悄悄話

「不小心」倒在對方身上後，女高中生加碼更靠近說悄悄話，拉著對方的衣服說：「還不想回家，再多聊一會好嗎？」馬上就爭取到了額外的相處時間。

如果你發現對方似乎也因為肢體接觸有點害羞，就可以進行下一步「撩男步驟」，靠近他的耳邊說悄悄話，肯定會讓對方內心產生更大起伏。

▲日本女高中生撩男術。（圖／翻攝自劇照）

＃借對方的東西帶回家

接著女高中生藉著天氣冷喊了一句「有點冷」，男生就主動脫下圍巾給她穿，自然穿戴上對方的衣物，感覺上又更親近了一些。

就算剛好不是冬天，沒有理由借外套、圍巾，也可以假裝沒帶傘、沒帶充電器，甚至是身上零錢不夠，來把對方的東西帶回家。

▲日本女高中生撩男術。（圖／翻攝自劇照）

＃製造下次見面機會

其實上一步驟的目的就是要製造下次見面的機會，女高中生圍著圍巾直到兩個人要分開前，說道：「明天再還可以嗎？這樣明天就可以見面了。」順便拋出一句曖昧的話，結果隔天男生便主動告白了，撩男計畫大成功。

關鍵字：

男女, 感情, 日本女高中生, 撩男招術, 撩男步驟, 心機, 脫單

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