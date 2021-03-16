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擤鼻涕過多、鼻子脫皮無法上妝！皮膚科醫生兩招救你

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 ▲保養,肌膚,化妝,唇彩,彩妝,,。（圖／Pixabay）

▲很多人感冒都會有打噴嚏的問題。（圖／Pixabay）

文／Squid

流感不僅發燒咳嗽打噴嚏很難過，小臉也會因擤鼻涕局部磨擦頻率過多，而導致敏感、脫皮、泛紅、刺痛、乾燥等困擾，上妝也會變得困難，皮膚科醫師廖苑利醫師表示，皮膚表面屏障受損在肌膚保養上，要加強保濕滋潤與修復舒敏。

很多人會因為擤鼻涕導致鼻子出現脫皮或是泛紅等問題，廖苑利指出，在肌膚保養上要加強保濕滋潤與修復保養，針對容易泛紅、敏感的肌膚，除了擦拭動作要輕柔之外，可以使用一些質地較為滋潤的乳液、乳霜來加強滋潤，或一週使用2到3次保濕面膜。

 ▲保養,肌膚,化妝,唇彩,彩妝,,。（圖／Pixabay）

▲想要讓肌膚不要脫皮，保養一定要做好。（圖／Pixabay）

在產品的挑選上，廖苑利也建議，挑選一些含有礦泉精華、蘆薈、燕麥、洋甘菊與甘草萃取物的成分的保養品，可以讓受損肌膚達到鎮靜、修復的效果，紓緩改善感冒肌膚的不適感。

另外，在肌膚清潔上，使用中性清潔用品，清潔臉部肌膚的時候最好要以不起泡、PH5.5與肌膚酸鹼值相近的胺基酸潔面慕斯為主，而且也要避免使用顆粒狀的洗面產品，以免會對肌膚刺激性過大。

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關鍵字：

擤鼻涕, 打噴嚏, 廖苑利

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