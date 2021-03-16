皮膚科醫師給「敏弱肌」的3大建議　保養步驟少一點反而好

▲越來越多人有肌膚敏弱狀況，皮膚科醫師教3大守則讓肌膚乖乖。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

記者張毓容／綜合報導

隨著科技進步，保養品推陳出新，但越來越多人有肌膚容易敏感的問題，甚至成為敏弱肌，其實大多數的敏弱肌並非是長久性的病症，主要是因皮膚防禦力下降，一旦受到刺激，就可能呈現一種不穩定的肌膚反應。醫美專家陳志龍醫師表示，針對敏感肌膚的保養，關鍵就在於「簡化、單純、溫和」三大重點，持續修護受損肌膚，從基底養成健康的肌膚屏障。

外在因素如氣溫變化、風吹日曬等氣候因素刺激，保養品不當使用、過度去角質，或是接受雷射療程後等環境的改變；或內在因壓力、生活作息，先天性的體質或有酒糟肌、異位性皮膚炎等困擾，都可能使得皮膚角質受損，此時肌膚容易受到刺激，或因微血管的擴張而產生泛紅不適，肌膚內的水分也很容易流失，進而有肌膚敏感的症狀。

當角質屏障出現受損時，肌膚中的水分容易流失，更容易受到外在環境影響。陳醫師提醒，一旦出現敏感症狀，應避免使用具有刺激、致敏性的保養品，以有效舒緩、修護效果且成分單純的產品替代，減少皮膚持續受到傷害與刺激，避免造成永久性傷害。改善敏感肌的重點在於「提早預防」，等到「急救」已經來不及，應掌握簡化、單純與溫和三大重點，從基底養成健康的肌膚屏障。主動管理修護受損屏障，才能提升肌膚防禦力，避免落入敏感肌的惡性循環。

▲保養步驟精簡一點對敏弱肌更好。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)



1.簡化保養步驟



不只有生活態度要斷捨離，保養步驟也要採取肌膚的「養生飲食」。保養重點應該專注在清潔與單純保濕，建立起更簡化的保養步驟，避免肌膚受到太繁複的產品與刺激。

2.成分單純



肌膚不穩定時，盡量選擇成分單一且溫和的產品，並要避免酒精、香精等刺激成分。若是使用保養品後出現刺痛感，建議暫停使用，並且記錄下相關成分，盡量避免使用，才能降低皮膚的負擔，同時，也不要做去角質的動作，以免加重肌膚受損狀況。

3.溫和守護肌膚屏障



肌膚本身就有其自然代謝與保護機能，一昧追求速效反而會增加對肌膚的刺激、負擔，對敏感肌膚來說，溫和守護是最重要的。

▲Inna Organic 舒敏三重奏植萃乳。



採用3種台灣本土有機植萃成分，無添加人工香精、酒精、精油與爭議性防腐劑，為肌膚溫和修護，達成舒緩、修護、強化屏障三重舒敏功效。

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草精華亮膚露。



添加10倍冬蟲夏草精華及人蔘精華，增加肌膚彈性並提亮，竹葉萃取能舒緩肌膚，平衡穩定健康膚況。

▲理膚寶水 理膚寶水B5彈潤修復精華。



富含高濃度5%維生素原B5能有效修復老化及受損肌膚，搭配高/低分子玻尿酸,鎖住表層水分並滲透肌底協同膠原蛋白作用緊緻澎潤肌膚。

▲東森自然美 積雪草煥活全能精華。



富含積雪草萃取、Oligopeptide-1修護因子、海藻玻尿酸、神經醯胺，可強化皮膚防禦機制，調理油水平衡，使肌膚潤澤飽滿，呈現細緻光澤。

▲1028 淨嫩肌深層保濕卸妝乳。



添加白睡蓮根與番木瓜萃取，保濕補水，並蘊含白夏菊、蠟菊精華能舒緩肌膚，溫和乳化不刺激，敏弱肌也適用。

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