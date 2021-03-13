LIFE・經典／漂浮在水上的Apple Store　360度全景還有壯觀天際線

▲去年在新加坡開幕的Apple Marina Bay Sands，成為當地地標之一。（圖／翻攝Apple官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美國蘋果公司除了產品強調設計感，專門店的設計也不遑多讓，去年9月份在新加坡開幕的Apple Marina Bay Sands專門店，是第一間直接開設於水上的 Apple Store，球體的外觀具有360度全景的景緻，而面對新加坡的炙熱陽光，也有兼顧美學的解決方法，也成為該地另一個新地標。

在全球各地的Apple Store，不乏出現融入當地特色，並呈現出特殊美感的例子，新加坡最新的Apple Marina Bay Sands專門店，是蘋果公司旗下首間開設在水上的專門店，採用 114 片玻璃構成，僅使用 10 支細垂直豎框來連接結構，輕盈的球體形狀讓它感覺漂浮在水上。

圓形與全透明的設計讓店內擁有360度景觀，以及壯觀的當地天際線，頂面以義大利羅馬萬神殿中的眼孔設計為靈感，引入新加坡明亮的陽光，面對炙熱的氣候與光線，也在店內採用立體的訂製隔板，不但可以阻擋太陽光，且因每一片的形狀都不相同，還能以不同角度反射陽光，讓內部空間更加明亮。

店內還置入樹木，襯托新加坡「花園城市」的意向，額外且自然的遮陰方式，也讓來訪的顧客更有清涼感，訂製隔板中的間隙，不會大量阻擋觀景視線，成就陽光充足、舒適且透明的店內空間。

這樣的設計讓這個球型門店在白天與夜晚，都有截然不同的感受，且配合城市景觀，即使從外部觀望，他也成為一個獨特且融入市景的風景，夜晚在水面上映照著專門店的燈光，讓它也成為一個華麗的最新地標。

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