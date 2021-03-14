fb ig video ETtoday search mobile

IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二

>

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲搭配全新紙基錶帶的IWC葡萄牙系列自動腕錶40。（圖／IWC提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

長久以來製錶業使用小牛皮、鱷魚皮或珍稀皮革製作錶帶，抑或採用與錶殼相同的金屬材質打造鍊帶，運動錶款則考慮佩戴的舒適性選擇橡膠錶帶，但IWC（萬國表）走向全新的道路，成功研發以紙基物料製造的TimberTex錶帶，由80%天然植物纖維組成，質地柔軟滑順，是對環境友善的替代品。

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC每一條TimberTex錶帶紋路獨一無二。

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC推出80%由天然植物纖維組成的TimberTex錶帶，質地柔軟滑順。
 

精品企業不斷追求創新的同時，也要體現社會責任，IWC很早就意識到為其可追溯來源皮革尋找代替品的重要性，因此著手研發由天然植物纖維為主的紙基錶帶，使用的纖維素來自森林管理委員會（FSC）認證林木，生長於非營利組織可持續和負責任管理的歐洲森林中，以義大利傳統造紙工藝製作並採用天然植物染料，共經過超過60個製程，每一條錶帶各呈現獨一無二的紋理，錶迷好奇防水性，答案是浸過水也不會有受損痕跡。

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米，600,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

目前IWC首波TimberTex紙基錶帶有藍色、棕色及黑色可供選擇，能搭配葡萄牙系列計時腕錶與自動腕錶40，以及柏濤菲諾自動腕錶和計時腕錶。沛納海（Panerai）也在錶帶下功夫，向品牌大使、恆重自由潛水世界冠軍Guillaume Néry致敬的新Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米，配備飾有白色縫線的黑色再生PET樹脂織物錶帶，另附印製夜光「Officine Panerai」標誌的白色橡膠錶帶，讓藏家能自由更換。

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米另附白色橡膠錶帶。

►乏人問津的飛行錶大復活　IWC復刻內外升級

►沛納海不怕撞錶！　帆船體碳纖維造獨一無二面盤

關鍵字：

IWC, Panerai, 沛納海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環

凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環

鹿晗耳際穿箭耍酷　蕭敬騰戴Tiffany珍珠鍊當優雅型男

鹿晗耳際穿箭耍酷　蕭敬騰戴Tiffany珍珠鍊當優雅型男

蔡依林自豪穿什麼都辣　戴2億寶格麗加秀馬甲線 奈良美智粉絲看展不夠還想搶真跡！　氣噗噗小女孩畫作65萬起標 宋仲基連換名錶耍高冷　賽車錶絕配紳士造型 渴望愛情戴玫瑰粉晶加持　喬治傑生古典項鍊招好人緣 凱特戴200元耳環搭舊衫做慈善　梅根131萬元富貴行頭演宮鬥　 Grand Seiko壓紋面盤激似白樺樹　橋板波紋如水流 蕭敬騰戴墨鏡網友竟誤認：李連杰！手上189萬元金錶超搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面