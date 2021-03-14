IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二

▲搭配全新紙基錶帶的IWC葡萄牙系列自動腕錶40。（圖／IWC提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

長久以來製錶業使用小牛皮、鱷魚皮或珍稀皮革製作錶帶，抑或採用與錶殼相同的金屬材質打造鍊帶，運動錶款則考慮佩戴的舒適性選擇橡膠錶帶，但IWC（萬國表）走向全新的道路，成功研發以紙基物料製造的TimberTex錶帶，由80%天然植物纖維組成，質地柔軟滑順，是對環境友善的替代品。

▲IWC每一條TimberTex錶帶紋路獨一無二。

▲IWC推出80%由天然植物纖維組成的TimberTex錶帶，質地柔軟滑順。



精品企業不斷追求創新的同時，也要體現社會責任，IWC很早就意識到為其可追溯來源皮革尋找代替品的重要性，因此著手研發由天然植物纖維為主的紙基錶帶，使用的纖維素來自森林管理委員會（FSC）認證林木，生長於非營利組織可持續和負責任管理的歐洲森林中，以義大利傳統造紙工藝製作並採用天然植物染料，共經過超過60個製程，每一條錶帶各呈現獨一無二的紋理，錶迷好奇防水性，答案是浸過水也不會有受損痕跡。

▲沛納海Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米，600,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

目前IWC首波TimberTex紙基錶帶有藍色、棕色及黑色可供選擇，能搭配葡萄牙系列計時腕錶與自動腕錶40，以及柏濤菲諾自動腕錶和計時腕錶。沛納海（Panerai）也在錶帶下功夫，向品牌大使、恆重自由潛水世界冠軍Guillaume Néry致敬的新Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米，配備飾有白色縫線的黑色再生PET樹脂織物錶帶，另附印製夜光「Officine Panerai」標誌的白色橡膠錶帶，讓藏家能自由更換。

▲沛納海Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米另附白色橡膠錶帶。

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