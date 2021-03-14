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少女電眼必備！嬌蘭冰滴眼萃緊緻有感，「輕盈眼部精華」盤點

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▲▼眼部精華液盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲春夏適合挑選輕盈潤澤的眼部精華液。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人長期滑手機、使用電腦，容易使眼周老化進而產生細紋、浮腫、黑眼圈等困擾，不少女生想要保養眼周，又擔心眼霜太滋潤，這時不妨試試從眼部精華下手，輕盈質地能有效深入肌膚，一抹有感，幫你守住明亮大眼。

▲▼眼部精華液盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，20ml，3,950元。

嬌蘭推出全新皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，內含94%之天然來源成分，搭配特殊滴管設計的金色按摩導頭，能精準將精華點於眼周，再以導頭按摩肌膚達到舒緩效果，推開能感受緊緻拉提感，幫助改善疲憊、暗沉、細紋，使雙眼更明亮有神。

▲▼眼部精華盤點。（圖／品牌提供）

▲IPSA 淨化歸０前導眼部精萃，20g，2,300元。

主打改善眼下累積已久的疲憊與老廢物質，更添加人蔘萃取、魚腥草萃取，強化循環代謝能力，創造明眸大眼。結合精華與霜的質地，推開如霜狀的溫潤感，幫助修護擊退細紋，除了單獨塗抹也可厚敷再按摩，滋潤眼周肌膚。

▲▼眼部精華盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露，15ml，2,200元。

針對眼周日夜累積壓力與疲憊修護，改善黑眼圈及浮腫現象。質地清爽好吸收，除了早晚眼周保養外，妝前使用也很適合，不僅眼周肌膚變緊緻，連睫毛都跟著強韌。

▲▼眼部精華盤點。（圖／品牌提供）

▲DERM iNSTITUTE 青春煉金超亮眼精華，15ml，8,800元。

添加高濃度東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮與月見草三大精萃成分，能提升肌膚修護力，增強對眼周肌膚抵禦藍光的傷害；以大、小分子玻尿酸微包覆8種亮眼胜肽，幫助滋養眼周，一次改善脆弱、乾燥、暗沉、粗糙、黑眼圈等8大眼周困擾。

►告訴自己就要變美了！3招教你抑制食慾，網實測：真的管用

關鍵字：

眼部精華, 保養

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