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超多人都在犯的畫眉4大誤區！眉鋒太粗小心有「男子氣」

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▲▼畫眉4大誤區。（圖／翻攝ＩＧ）

▲眉毛畫得好不好會大大影響妝容、五官比列。（圖／翻攝IG@hongsuzu、＠hince_official）

編輯／Amanda　

日常妝容裡，除了底妝，眉毛可說是最重要的一環，眉毛畫得好能修飾臉型、調整五官比例，眉毛畫不好，再好看的眼妝、唇色都救不了。但畫眉毛在許多人心中甚至比眼妝還困難，怎麼畫都畫不好，尤其是以下4個常見誤區，快來看看你犯了幾個？

＃眉色太深或選錯

大多數人都聽過眉毛顏色要跟選擇髮色一致或淺一色的顏色，對於有染頭髮的人挑跟頭髮顏色比較相近就對了，但對於黑髮的人來說，為了跟髮色相近，有些人可能會使用灰色，但彩妝師就建議最好不要使用灰色來畫眉，尤其是帶冷色調的灰色像是藍灰色，不僅看起來不搭，且會像是紋眉後褪色的顏色，顯得很老氣。

如果是黑髮但眉毛本身比較稀疏的人，建議可用深棕色來畫眉，把眉毛改變成棕色系；如果眉毛本身比較濃密，可選擇深灰色或灰棕色，在眉毛有空缺處補上幾根毛流就好，不要整片塗上。

＃眉峰過粗

女生的眉毛種類有很多種，像是挑眉、柳葉眉、平眉等，但不管是哪種眉型，都有一個基本原則要注意：眉頭是整條眉毛最粗之處。眉峰可以跟眉頭一樣粗，但不能比眉頭更粗，不然很容易變成男生的刀眉或劍眉，容易顯得人很兇或是太陽剛味。

▲▼畫眉4大誤區。（圖／翻攝ＩＧ） 

▲染眉膏可幫助調整眉毛顏色。（圖／翻攝IG@visee_kose）

＃染眉膏的使用錯誤

眉彩除了眉筆、眉粉，還有越來越多人開始注重的染眉膏，染眉膏可以幫助改變眉毛的顏色，尤其對於眉毛本身很粗黑濃密的人來說更是重要，但染眉膏到底應該在眉筆眉粉前用，還是最後再用。

其實要不要用染眉膏、使用的順序要取決於自身眉毛濃密程度而定。眉毛較稀疏的人，可直接使用眉筆或眉粉畫眉毛，畫好後不需要染眉；而若是眉毛很濃黑的人，可以不用畫眉毛，直接用染眉膏將整個眉毛的顏色變淺，有局部空缺處再用眉筆稍微畫幾筆線條就好。

 ＃眉頭太生硬或形狀奇怪

很多新手畫眉時都會沿著自己原本的眉毛形狀來畫，只畫有長眉毛的地方，沒眉毛的地方就不畫，這樣眉頭就容易呈現細尖、缺角的形狀，自然、柔美的眉頭應該是有一點圓潤的方形，所以在畫眉頭時，不光要補下方，眉毛較稀疏的眉頭上方也要補起來。

但有些人在畫眉頭時又容易畫得很生硬、顏色過重，建議畫完之後記得用眉刷梳一梳、暈染開，讓眉頭變得淺淡一點，更為自然。

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