fb ig video ETtoday search mobile

人美心更美！莫允雯設計口罩做公益、吳依霖解封巧手為義剪

>

▲▼人美心更美！莫允雯設計口罩做公益。（圖／品牌提供）

▲女藝人發揮個人長才帶頭做公益。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情雖未見明朗，不少藝人帶頭做公益，期待為社會帶來滿滿正能量。莫允雯攜手masklab，將自身畫作化為口罩圖樣，推出彩繪公益口罩，而封刀許久的吳依霖，也與英國的專業美髮沙龍SACO合作，結合舉辦快閃義剪活動，將本次所有所得全部捐出。

▲▼莫允雯、吳依霖公益。（圖／品牌提供）

▲莫允雯的繽紛畫作，給人帶來好心情。

加州藝術學院畢業的莫允雯和masklab合作推出「從心出發」公益口罩，她親手彩繪3款奇幻感十足且色調繽紛款式，期許大家防疫同時也能從心出發、用心去愛，以一己之力照亮自己更照耀他人。

▲▼人美心更美！莫允雯設計口罩做公益。（圖／品牌提供）

▲masklab 愛的力量口罩，，每盒共10入，349元。

3款口罩包括帶有獨角獸童趣色彩的「照亮自我」、象徵乘風破浪的「希望之浪」，以及代表「愛的力量」的彩虹口罩，masklab 將捐出三款口罩銷售淨利的10%予莫允雯指定之慈善團體，發揮愛的力量回饋社會，讓這個世界能更加美好。

▲▼莫允雯、吳依霖公益。（圖／品牌提供）

▲SACO亞洲沙龍旗艦店，佔地寬敞舒適。

英國國際專業美髮沙龍SACO，日前進駐微風松高，打造亞洲唯一頂級沙龍旗艦店，主打一站式變美，獨家推出快閃沙龍服務 ，讓你30分鐘就可快速變身。

▲▼莫允雯、吳依霖公益。（圖／品牌提供）

▲吳依霖封刀，仍積極投身公益。

品牌開幕當天，吳依霖也特別現身，大方展現她的剪髮功夫，她分享 : 「在封刀的這兩年半期間，我一直致力推廣公益活動，在與SACO創辦人Richard接觸後發現我們熱愛公益的理念相符，因此很榮幸能貢獻專業技能，舉辦快閃義剪活動，本次所得將會100%捐助做公益。

關鍵字：

莫允雯, 吳依霖, 公益

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

IKEA敦北熄燈特賣「百項3折起」　整房打包帶走只要6800

IKEA敦北熄燈特賣「百項3折起」　整房打包帶走只要6800

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用

根本平價版LV！星巴克「白金魚鱗托特包」爆紅　燙金材質超質感 全台最老IKEA敦北店熄燈　官方證實：商品將出清 5個「無痛存錢法」小資族、學生族必學！輕鬆年存20萬 震撼！IKEA敦北店4／26正式收攤　網友哀嚎：回憶再會了 《玩具總動員》角色12星座大公開！叉奇水瓶座不意外、胡迪竟是處女座 小眼睛也能很勾魂！ 「超神眼線5畫法」內雙、單眼皮都適用 「身上有2種名牌LOGO」代表你老了　30歲變40歲的「顯老穿法」你中幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面