人美心更美！莫允雯設計口罩做公益、吳依霖解封巧手為義剪

▲女藝人發揮個人長才帶頭做公益。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情雖未見明朗，不少藝人帶頭做公益，期待為社會帶來滿滿正能量。莫允雯攜手masklab，將自身畫作化為口罩圖樣，推出彩繪公益口罩，而封刀許久的吳依霖，也與英國的專業美髮沙龍SACO合作，結合舉辦快閃義剪活動，將本次所有所得全部捐出。

▲莫允雯的繽紛畫作，給人帶來好心情。

加州藝術學院畢業的莫允雯和masklab合作推出「從心出發」公益口罩，她親手彩繪3款奇幻感十足且色調繽紛款式，期許大家防疫同時也能從心出發、用心去愛，以一己之力照亮自己更照耀他人。

▲masklab 愛的力量口罩，，每盒共10入，349元。

3款口罩包括帶有獨角獸童趣色彩的「照亮自我」、象徵乘風破浪的「希望之浪」，以及代表「愛的力量」的彩虹口罩，masklab 將捐出三款口罩銷售淨利的10%予莫允雯指定之慈善團體，發揮愛的力量回饋社會，讓這個世界能更加美好。

▲SACO亞洲沙龍旗艦店，佔地寬敞舒適。

英國國際專業美髮沙龍SACO，日前進駐微風松高，打造亞洲唯一頂級沙龍旗艦店，主打一站式變美，獨家推出快閃沙龍服務 ，讓你30分鐘就可快速變身。

▲吳依霖封刀，仍積極投身公益。

品牌開幕當天，吳依霖也特別現身，大方展現她的剪髮功夫，她分享 : 「在封刀的這兩年半期間，我一直致力推廣公益活動，在與SACO創辦人Richard接觸後發現我們熱愛公益的理念相符，因此很榮幸能貢獻專業技能，舉辦快閃義剪活動，本次所得將會100%捐助做公益。