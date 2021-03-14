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看秀誰美？李佳薇前開V挑戰「可怕草綠色」　黑嘉嘉白洋裝仙氣爆棚

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▲黑嘉嘉、李佳薇亮相DOUCHANGLEE 2021秋冬大秀。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

DOUCHANGLEE 2021秋冬系列以強烈的對比探索服裝元素，呼應本季「真實世界」的主題，舉辦大秀現場眾星雲集，其中圍棋女神黑嘉嘉一身仙氣洋裝優雅亮相，近期忙於第二季《全明星運動會》的歌手李佳薇，則是大膽穿搭鮮豔草綠上衣，久違出席活動的她直呼：「我是來放鬆的，心情很Chill。」

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE以「真實世界」為本季秋冬大秀主軸。（圖 / 品牌提供，以下同）

DOUCHANGLEE此次以「真實世界」為大秀主軸，讓模特兒們穿插戴上神秘面具走秀，取經美好年代元素，融合手工刺繡編織、科技與天然混合的質料，渴望碰撞出全新火花，更有格紋印花、皮革、浮誇打褶與大蝴蝶結、毛茸茸的配件、以及反射金屬光澤的面料，在一如往常極簡的風格中，從視覺上豐富了整個系列。

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲李佳薇鮮豔的草綠色襯衫成看秀穿搭亮點。

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲李佳薇看上秀場模特肩背的「皮衣包包」。

罕見出席時尚活動的李佳薇，以一身俐落的褲裝造型，營造幹練女性風格，聊到穿搭的亮點，李佳薇搞笑表示：「今天挑戰了對很多人來說很可怕的草綠色襯衫，但我覺得只要勇敢穿搭，其實它會展現出不一樣亮眼的魅力。」被問及看秀心情，在近期加入台綜《全明星運動會》第二季斜槓成為運動員的她，忙碌的訓練生活讓她直呼：「我就是來看秀放鬆的，所以心情非常的chill。」話題回歸秀場，李佳薇對於大秀上模特手拿的「皮衣包包」印象十分深刻，她興奮的說：「好想拿起來看看細節。」

▲DOUCHANGLEE 。（圖／品牌提供）

▲黑嘉嘉一身純白洋裝仙氣爆棚。

黑嘉嘉則是穿上全白的抽皺長洋裝，優雅亮相時裝秀現場，搶眼的幾何金屬耳環，為整體造型增添亮點，散發出專屬她的青春浪漫氛圍，近期看了不少場秀的黑嘉嘉，被問到有沒有想衝動入手的單品？她表示自己是深思熟慮的類型，「會想說這件衣服可以搭配什麼樣鞋子、或是可以在什麼場合穿。」不會盲目消費。
 

關鍵字：

李佳薇, 黑嘉嘉, DOUCHANGLEE, 竇騰璜, 張李玉菁, 台北時裝周

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