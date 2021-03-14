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星・變美／楊丞琳20年不變逆齡神顏靠6招　回家第一件事先做「這個」

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▲▼楊丞琳逆齡神顏靠保養6招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲楊丞琳近日參加《乘風破浪的姐姐2》凍齡狀態被大讚。（圖／翻攝IG@rainie77，以下同）

記者張毓容／台北報導　

楊丞琳近日加入實境節目《乘風破浪的姐姐2》，除了與一眾女星比唱跳，出道20年的她從臉蛋到身形，狀態好到誇張，完全看不到歲月痕跡！尤其是那肌膚好到出了名的小V臉，緊實細緻又透亮，甚至比很多青春少女還要好，不只是凍齡，根本是「逆齡」、越活越年輕，但她卻曾自曝小時候不懂保養，剛出道時皮膚反而沒有現在好，全靠後來的勤勞保養才有現在素顏也無差別的美肌，快來看看她的保養秘訣，一起學起來。

▲▼楊丞琳20年不變逆齡神顏靠保養6招。（圖／翻攝IG）

▲她的肌膚好到出名，全靠勤勞保養。

1.回家第一件事就是卸妝洗臉

皮膚好到擔任保養品牌代言人多年的楊丞琳，每次被問到保養秘訣她一定會說到的絕對就是做好卸妝洗臉，超重視清潔的她甚至曾在受訪時自封「整個演藝圈最重視洗卸的女藝人，我絕對可以排前三名！」她更透露自己收工回家後，除非要拍照記錄一下穿搭或妝容，否則第一件事一定是卸妝洗臉。

2.沒擦隔離霜時更要好好卸妝

她平常沒工作時私下幾乎不化妝，但對於保養依舊非常勤快，有時候會偷懶沒有每天擦隔離霜，若是沒擦隔離霜就出門的日子，當天回家卸妝時一定會更仔細，「因為少了一層隔離保護，更要好好卸妝再洗臉。」

3.熱衷運動提升代謝

她這幾年很熱衷運動，常可在她的IG上看到運動貼文，從zumba舞蹈、肌力訓練到跳床都有，不僅練出緊實有致的好身材，運動還能幫助排汗排毒、提升循環代謝，讓肌膚顯得更透亮，還有自然的好氣色。

▲▼楊丞琳逆齡神顏靠6招保養法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲她沒工作時幾乎不化妝，但絕不偷懶保養。

4.再忙都會做好保養

每天都忙著跑繁忙又緊湊的行程，但楊丞琳還是會擠出時間來保養，她更說出保養金句「忙碌跟保養並不衝突！」她認為雖然睡好、睡飽有助於讓肌膚變好，但犧牲一點點的睡眠時間，花個20分鐘好好做好保養，皮膚也會變得很好。

5.很重視敷臉

犧牲睡眠時間也要好好保養的她也很喜歡敷面膜，更鼓勵大家要常敷臉，她認為有敷有差，而且敷完臉後後續保養品也要認真上，不要偷懶或隨便亂擦。

6.脖子和鎖骨也不能忘

這麼重視保養的她，當然也不會忽略容易顯老的頸部，她從20歲就意識到脖子保養的重要性，後來更進階到鎖骨「我後來發現鎖骨附近也會有紋路」，所以保養不只要帶到脖子，還要延伸到鎖骨，甚至要從胸部開始，「臉才會真正往上拉提」。

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關鍵字：

星變美, 楊丞琳, 女星, 美妝, 保養, 護膚, 凍齡, 逆齡, 秘訣

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