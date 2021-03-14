星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！

▲星巴克3月推出不同買一送一優惠，給好給滿。（圖／翻攝各業者臉書官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

3月份星巴克為慶祝抵台23週年，優惠連發不間斷，是2021年起目前最大優惠，3／15先推星禮程會員買一送一，不是會員也沒關係，連續5天期間只要消費滿230元，也可獲得好友分享券小白單，下週再推黑咖啡HAPPY HOUR，此外3／28當天針對1998年出生的民眾，免費提供限量美式咖啡一杯，優惠火力全開，3月份喝咖啡怎樣都划算！

星巴克以在台23週年為名，3月份優惠都快滿出來啦！3／15當天先針對星禮程會員回饋，從上午11點至晚上8點，會員購買2杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。

而另一項優惠也從3／15同步起跑，從3／15起至3／19期間，在店內單筆消費折扣後滿230元，即可獲贈飲料好友分享券，享有一次買一送一優惠，且可累贈，其以小白單形式提供，兌換期間為獲券日＋2天，最後兌換至3／21為止。

而喜歡喝黑咖啡的消費者，從3／22至3／26期間也有優惠，從上午10點至下午ㄉ2點，至店內購買2杯容量、冰熱、口味皆一致的指定「黑咖啡系列飲料」，其中一杯由星巴克招待。在3月最後一週還有促銷，3／28當天年紀為23歲、意即1998年（民國87年）出生的民眾，至店出示身份證明，即可免費領取中杯美式咖啡一杯，不限冰熱，優惠整個做好做滿。

伯朗咖啡館在3月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日包括3／14、3／15、3／21、3／22、3／28與3／29，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

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