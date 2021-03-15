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7大「刮油食物」幫你減少脂肪堆積！第4種女星都用它瘦身

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▲▼7大刮油食物。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

▲有些食物是「脂肪殺手」，吃對就能輕鬆瘦。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@midoricoo）

編輯／Amanda　圖／翻攝pexels、unsplash

說到減肥、維持身材，大家都知道除了要運動，飲食也很重要，尤其是吃的食物選擇更是關鍵，吃對食物能讓瘦身更輕鬆，像是以下7種「刮油食物」，不僅本身熱量低，還能促進代謝、減少脂肪堆積，根本就是脂肪殺手，就連女星朴信惠、張天愛、周揚青都曾靠它們成功瘦下來，吃出好體態。

＃冬瓜

冬瓜富含人體所需的維生素、蛋白質和礦物質，且有利尿、利水、助排便等作用，其所含丙醇二酸可幫助抑制醣類轉換為脂肪，減少脂肪囤積，加上其高纖低卡、含鈉量低也沒什麼糖分，是很好的減肥食物。

▲▼7大刮油食物。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

＃番茄

番茄擁有豐富的果膠等食物纖維，飽腹感很好，能降低飢餓感，所含茄紅素則有助於降低血液中壞膽固醇、減少脂肪堆積，而β-胡蘿蔔素則能幫助提高新陳代謝，且熱量很低，多吃也不會發胖。

＃苦瓜

很多人不愛吃的苦瓜其實也是營養師推薦的「脂肪殺手」，熱量低、飽足感強之外，其所含的苦瓜素是一種活性很好的清脂素，可降低40%～60%食物中所攝取的脂肪和多醣類，減少腸道吸收脂肪和糖分，對於代謝不好造成的水腫或內臟型肥胖、便秘型肥胖，都有很好的減肥效果，且對降低血糖、將血壓也有幫助。

▲▼7大刮油食物。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

＃小黃瓜

小黃瓜是很多女生的減肥聖品，像是韓劇女神朴信惠、大陸女星張天愛、周揚青都靠它瘦身、維持身材。小黃瓜含有豐富維生素C，高達90%都是水分，是熱量低、有飽腹感的蔬菜，且也含有丙醇二酸，可抑制醣類轉化為脂肪，且含有非常豐富的酵素磷脂酶，，能促進脂肪代謝、減少脂肪生成，也富含鉀，可利尿消腫，排除體內多餘水分、鹽分，防止水腫。

＃芹菜

芹菜90％以上都是水分，還含有豐富膳食纖維、鉀離子，可促進代謝、有助於腸胃消化，而芹菜富含的「木犀草素」可清理腸胃、去除油脂，降低脂肪堆積，同時還有降血壓、清熱解毒的功效。

▲▼7大刮油食物。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

＃生菜

生菜的含水量高達95%以上，且富含大量纖維素，不僅飽腹感強，也能促進腸胃蠕動，熱量也很低，每100g只有15大卡。

＃海帶

海帶中含有多種礦物質、微量元素，能幫助減少攝入動物脂肪在心臟、血管、腸壁上的沉積，其中豐富的碘含量，對於消耗熱量及促進身體新陳代謝都有幫助，有助於減肥、控制體重。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 刮油, 不發胖, 脂肪, 朴信惠, 周揚青, 張天愛, 女星

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