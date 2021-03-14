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震撼！IKEA敦北店4／26正式收攤　網友哀嚎：回憶再會了

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▲IKEA,敦北。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA敦北店4月正式收攤。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

在台營業最久的IKEA分店「IKEA敦北店」，今（3／14）正式對外宣布將正式收攤，4／26是最後一天營業日，敦北店已經開了23年，消息一出許多網友哀嚎遍野，留言表示「可以不要關嗎？」敦北店是IKEA在台最小的分店，收攤決定可能是內湖店的接班。

▲IKEA,敦北。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

IKEA正式對外宣布，在台最久的敦北店即將關閉，在4月邁入最後一個營業日，而在內湖舊宗路，以前是大潤發一館的新門市即將在4月開幕，據悉可能依據之前桃園店的模式，採「無縫接軌」方式進行營業店面的「交接」，對此，IKEA表示無法回應。

IKEA敦北店從2004年正式開業至今，是目前IKEA在台最久的分店，面積也是全台最小，僅約2200坪左右，比起去年開幕的IKEA桃園青埔2.1萬坪，營業面積僅是該店的1／10，但鄰近南京復興捷運站，對於許多無車族客群，也是交通最方便的分店之一，在敦北店落幕後，僅有新店店可搭乘捷運到達。

業界人士表示，IKEA是南京復興商圈的人氣王，許多民眾有事沒事就去店內逛逛，餐廳也經常爆滿，IKEA敦北店收攤後，該商圈人潮恐會受到影響，是否能延續人氣就要看後續接手的店家是哪間了。

► 全台最老IKEA敦北店熄燈　官方證實：商品將出清

關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤

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