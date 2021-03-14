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全台最老IKEA敦北店熄燈　官方證實：商品將出清

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▲IKEA敦北。（圖／IKEA提供）

▲IKEA敦北將在4月步入歷史，民眾排隊買福袋的情景將不復見。（圖／記者蔡惠如攝、iKEA提供）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA今（3／14）在官方粉絲團投下震撼消息，表示全台歷史最久的分店「IKEA敦北店」，將在4／26正式走入歷史，許多網友留言表示不捨，擁有滿滿的青春回憶。IKEA官方也表示，敦北店是IKEA目前在台最久的店舖，3／19起會在館內佈置時光走廊，最後一天也有向敦北店「說再見」的活動，而出清特賣也即將展開。

▲IKEA,敦北。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA證實敦北店將在4月收攤。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

前年IKEA證實將進駐內湖舊宗路上的大潤發一館，成為台北地區另一個新分店，因為其距離僅有短短的5公里，加上內湖店停車為較為充足，場域也較大，敦北雖然有許多常客，但因空間小，不僅展示受限，連貨品都因為倉庫小，常需要等調貨，展示作用大於銷售，當時就有傳言表示該門市將取代敦北店。

今IKEA官方證實，敦北店將在4／26正式熄燈，對於內湖店的「取代」策略，IKEA則表示不便回覆。

IKEA最早的分店是在SOGO敦南地下樓，當時為永琦百貨敦南館，2004年遷至敦北店現址，已經有23個年頭，吸引當時許多年輕小家庭、學生與單身族群的親睞，許多民眾在該店留下滿滿回憶，鄰近捷運交通方便，但停車不便與現場貨件少也是待改進的問題。

▲IKEA敦北。（圖／記者蔡惠如攝、iKEA提供）

▲IKEA敦北的會員競標活動，大家玩得很HIGH。（圖／記者蔡惠如攝）

消息一出，網友覺得不捨，「超便利的地點，拜託請再多考量一下」、「動線我摸得很熟了說」、「滿滿的青春回憶，捨不得」、「可以把餐廳留下嗎」。

IKEA表示，敦北是台灣目前歷史最久的分店，也承載著許多民眾的回憶，近期將舉辦出清特賣，希望民眾能再來逛逛敦北，3／19起店內也會展示時光走廊，跟民眾一起回憶點點滴滴，在4／26最後一天營業日，也會舉辦活動讓大家跟敦北店說再見。

►震撼！IKEA敦北店4／26正式收攤　網友哀嚎：回憶再會了

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關鍵字：

IKEA, 敦北, 熄燈, 收攤

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