凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸

▲威廉王子一家五口是人氣最高的英國王室成員。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



記者陳雅韻／綜合報導

3月14日是英國的母親節，威廉王子與凱特王子妃於官方IG帳號，分享兒女喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子慶祝母親節的傳統—手做卡片給從未謀面的奶奶黛安娜王妃，夏綠蒂公主更寫下「爸爸很想妳」惹鼻酸；王室同時釋出凱特王子妃小時候與媽媽Carole Middleton牽手的甜蜜照片，她肉肉腿的模樣好萌。

▲紀念未曾謀面的奶奶黛安娜王妃，喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子以繪畫與手寫卡片（由上而下）給在天上的奶奶。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



因為新冠肺炎疫情影響，許多人無法與家人、媽媽在母親節團聚，威廉王子與凱特於是公開小王子與小公主繪製的卡片，給大眾打氣。已會寫字的喬治王子與夏綠蒂公主寫下對奶奶黛安娜王妃的愛，祝福在天上的她母親節快樂，2歲的路易王子則在大愛心上塗鴉，並黏上貼紙紀念奶奶。

▲喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子手做母親節蛋糕。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

三位小王子與公主同時親手做小蛋糕慶祝母親節，充滿童趣的成品贏得網友盛讚，而另一亮點為泛黃的老照片，是幼年時的凱特與媽媽Carole Middleton的合影，猶記得去年母親節發布的是凱特嬰兒時期的照片，今年則是她已會走路的模樣，穿著白色小洋裝搭小紅鞋的她，一雙肉肉腿很搶鏡。

▲威廉王子與凱特的官方IG帳號分享童年時的凱特與媽媽Carole Middleton的合影。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

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