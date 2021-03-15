IKEA敦北熄燈特賣「百項3折起」　整房打包帶走只要6800

▲IKEA敦北即起出清特賣。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA敦北店在4／26正式熄燈，今官方公布ByeBye Sale特賣品項，推出展示間一口價6800元起，整間打包就能全帶走，還有百項熱賣商品3折起、展示品4折起出清，要民眾趁最後一波好好跟敦北店說再見。

▲IKEA敦北店出清特賣，2.5坪展示間打包帶走不到6,800元，其他展間也可議價。

IKEA敦北店即起至４／26展開最後出清，祭出三重好康優惠，推出店內展示間一口價，全面4折起優惠，其中2.5坪的單人臥室，全房原價13,207元，特價6,653元就能全打包，讓民眾不用傷腦筋佈置，直接搬回家擺就行，另從3／21晚間起，每週於IKEA敦北店Facebook粉絲團公告當週優惠展示品項，此外，也精選百樣最受消費者歡迎的產品，最低3折起出清，售完為止。

▲LACK層板原價245元，特價只要95元。

目前祭出4款優惠品項包括NYBODA邊桌，原價1,290元，特價990元，等同7.6折；LACK層板原價245元，特價95元，下殺3.8折；HAUGA書桌原價2,690元，特價2,190元，打8.1折；STOCKHOLM三人座沙發原價69,900元，特價49,900元，打7.1折。

▲STOCKHOLM三人座沙發原價69,900元，特價49,900元，直接降價2萬元。

▲HAUGA書桌是當季新品，原價2,690元，特價2,190元。

百款熱門商品優惠品項則有MAARET靠枕套，原價299元，特價159元，直接降百元；KVISTBRO 儲物桌原價1,495元，特價999元；LIDHULT五人座轉角沙發，原價44,000元，特價38,500元。

▲NYBODA邊桌，原價1,290元，特價990元，千元有找。

▲KVISTBRO 儲物桌原價1,495元，特價999元。（圖／翻攝IKEA官網）

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