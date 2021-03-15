張韶涵驚人「腰間挖空」！兩條線勒出超細腰　網：39歲太狂

▲張韶涵最新造型大突破。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星張韶涵近年來在對岸表現亮眼，近期更登上音樂節目《天賜的聲音》表演，不光是唱功驚人連造型也下猛藥，她以一套白色不規則連身裙亮相，鏤空綁帶細節纏繞小蠻腰，讓纖細身材曝光，絲毫看不出張韶涵已經年近40歲，舉手投足宛如少女，引發網友討論。

▲張韶涵以不規則白色裙裝大秀傲人小蠻腰。（圖／翻攝自微博）

39歲女星張韶涵的凍齡顏值一直是話題，此次換上一身簡潔白色裙裝，她以中分瀏海襯托巴掌臉蛋，加上一雙迷人電眼更是精緻，衣著則以不規則抓皺細節呈現於胸前，宛如花朵盛開一般別具仙氣。視線向下看，再以鏤空細節大秀A4腰身，加上兩條綁帶纏繞，增添火辣氣息；仔細看張韶涵的身材不僅毫無贅肉，連馬甲線也隱約可見，隨著不同姿勢變換，讓白皙長腿曝光，一舉一動都是亮點。

▲張韶涵吊帶裙大秀美腿。（圖／翻攝自微博）

不光如此，不同於這次的仙氣風格，日前她更以一套襯衫吊帶裙大秀纖細長腿，即便是偏中性的翻領襯衫，依舊藏不住張韶涵的精靈氣息，將黑色領帶與吊帶裙巧妙結合，也將身材亮點發揮至極，同樣受到網友大讚：「仙女本人」、「39歲不會老是怎樣」、「腰圍超嚇人。」

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