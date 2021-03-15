Rosé穿「玫瑰裝」下凡卻撞衫同團Jennie　尷尬上演「紅白大對抗」

記者王則絲／台北報導

國際級韓女團BLACKPINK成員Rosé近日將推出個人專輯，並於12日發行最新單曲《On The Ground》MV，MV中只見Rosé瘋狂換裝，展現高挑纖細的衣架子身材，其中一套純白色巨大「玫瑰裝」，竟意外與同團成員Jennie先前的Solo舞台裝撞衫了！團內唯二推出Solo歌曲的兩人尷尬上演「紅白大對抗」。

繼Jennie的個人歌曲《Solo》之後，Rosé於今年初也釋出Solo消息，成為BLACKPINK團內第二位推出個人歌曲的成員，一月底公開首支單曲《GONE》，接著本月12日釋出新曲《On The Ground》MV，短短幾天已突破七千多萬點擊，瞬間洗版社群，話題超火熱。

▲《On The Ground》MV中Rosé穿上純白「玫瑰裝」。（圖／翻攝自YouTube《On The Ground》MV）



《On The Ground》MV中Rosé一口氣換了好幾套服裝，其中一幕通往天國階梯的場景裡，Rosé穿著搶眼的白色「玫瑰裝」，以分身的視覺特效呈現，胸前巨大的玫瑰花花瓣造型，除了呼應到Rosé的名字，同時是否也讓人覺得有幾分眼熟？

其實就在今年稍早2月BLACKPINK舉行線上演唱會時，Jennie便穿著了同樣來自Mihano Momosa的玫瑰裝演出《Solo》歌曲，只不過Jennie詮釋的是鮮紅色的款式，Rosé這回則是穿著白色款小禮服出鏡新歌MV，兩人團內撞衫一紅一白，剛好上演「紅白大對抗」，不過Jennie用雙圈辮子髮型與黑色超短熱褲搭配，更多的是火辣俏皮的韻味，Rosé則是頂著一頭淺金髮，像仙女一樣散發乾淨氣質，長腿一字排開超壯觀，兩人表現力各有千秋。

▲Jennie於日前BLACKPINK線上演唱會的玫瑰花上衣造型。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



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