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葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌

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▲▼ 葛萊美獎紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲蜜桃貓朵佳穿一路開到肚臍的Roberto Cavalli禮服，自信秀左右半球美胸。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第63屆葛萊美音樂獎於台灣時間今登場，女歌手比起電影女明星更勇於挑戰大膽剪裁、亮色系的禮服，25歲的美國歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）穿一路開到肚臍的Roberto Cavalli禮服，露出美胸左右半球，辣翻全場，而麥莉希拉的妹妹諾亞希拉（Noah Cyrus）則選穿誇張的Schiaparelli白色禮服，像極了裹著棉被或床單出場；而角逐最佳流行組合失利的南韓夯團防彈少年團（BTS），不若女星們前衛，穿LV（Louis Vuitton，路易威登）優雅亮相。

▲▼ 葛萊美獎紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾亞希拉一襲Schiaparelli白色禮服像極了裹棉被。（圖／美聯社）

參與本屆葛萊美音樂獎的女歌手各個敢穿敢秀，英國「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）比起蜜桃貓朵佳也毫不遜色，身穿Versace外罩水晶網布的訂製服，勤練有成的窈窕曲線若隱若現，一轉過身還露出蜜桃臀；泰勒絲則化身為春天女神，穿Oscar de la Renta特別為她訂製的刺繡花卉洋裝吸睛。

▲▼ 葛萊美獎紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 葛萊美獎紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「性感歌姬」杜娃黎波穿Versace透視裝大受好評。（圖／美聯社）

▲▼ 葛萊美獎紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲穿Oscar de la Renta刺繡花洋裝吸睛。（圖／美聯社）

相形之下，以連線方式參與盛會的防彈少年團，穿搭顯得低調許多，選擇LV 2021秋冬男裝秀款系列，分別套上黑色或駝色西裝，抑或潮流感的設計，穿插排列讓整體畫面更有層次感，雖然未抱回最佳流行組合獎項，但他們預錄的精采表演已讓粉絲興奮不已。

▲▼ BTS 。（圖／LV提供）

▲南韓男團BTS身著路易威登2021秋冬男裝秀款系列於葛萊美亮相。（圖／LV提供）

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關鍵字：

葛萊美音樂獎, 蜜桃貓朵佳, 泰勒絲, 諾亞希拉, 防彈少年團, BTS

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