死纏爛打也沒用！不吃「日久生情」套路的3星座　摩羯會直接判出局

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

每個人對於感情的看法和態度都不同，有些人一開始沒感覺也可以從日常相處中慢慢熟悉、日久生情，但也有些人不喜歡就是不喜歡，沒有好感的話，再怎麼在他們面前刷存在感、對他們再好都沒用，在他們眼中還可能變成死纏爛打！像是以下3個星座就是不吃日久生情這一套，如果一開始發展不順的話，基本上就可以放棄了。

獅子座



出了名愛面子的獅子座個性很剛強，也很不喜歡被迫妥協，對待感情直來直往，喜歡不喜歡都會坦率地表現出來，如果他們沒有釋出對你的好感，那不是在欲擒故縱，那是真的不喜歡你，對他們死纏爛打也沒用，不僅會讓他們覺得心煩，也會瞧不起你。只要他們不喜歡你，就算你對他們再好，獅子也不會動心，還不如想辦法加強自己的魅力，讓獅子主動喜歡。

摩羯座



很有自己原則的摩羯座，向來不是容易動心的人，而且他們很固執、想法不容易改變，要是他們不喜歡你，再多的示好對他們來說都是死纏爛打，也不會因為你的付出就妥協，而且還會覺得你很煩人，因為摩羯是很需要私人空間的，尤其不喜歡失去自己生活步調，老是纏著他們，會讓他們反感，覺得你沒事找事做，更讓他們打心底不喜歡，一旦他們心裡有了決定就不會再改變了。

水瓶座



在很多人眼中思想有如外星人難搞懂的水瓶座其實很有個性，他們很獨立而且執著，他們做事很不喜歡被人束縛，尤其在感情上，非常在意感覺，如果他們喜歡你，那進展大多會順利到非常快。但若是面對不喜歡的人，他們就會表現出冷淡疏離的客氣感，如果你還一而再再而三的糾纏，平常很少直接表達出自己的反感的水瓶，就會不留情面的表達不滿，且冷漠到底。

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