IU露肚躺床「中空裝」穿上癮　超狂腰線粉絲全醉：我得了IU病

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）繼上個月一發佈就橫掃排行榜的歌曲《Celebrity》，近日接續貼出新歌《Flu》MV預告，IU化上病容妝癱躺床上，身穿短版上衣露出一大截腰部，下秒更站起身隨音樂舞動，性感姿態讓粉絲們全醉了：「我得了IU病。」此外，不論是在最新雜誌畫報，還是先前的舞蹈影片、代言形象裡，IU也全都穿著「中空裝」大展腰線，可說是穿上癮了！

▲IU於MV中穿著性感「中空裝」。（圖／翻攝自《Flu》預告）



IU近日接連在IG釋出第五張新專輯《LILAC》預告，其中率先曝光的新曲《Flu》，短短15秒預告就讓粉絲看傻了眼，呼應歌名「Flu」，IU化上逼真的病容妝，穿著短版的貼身上衣露出一大截腰部，看似有氣無力的從床上站起，下秒開始舞動搖擺卻是性感萬分，隨著音樂擺動的身體盡展曲線，讓粉絲們全看呆：「我得了IU病」、「舞蹈女神！」就連女星金世正也驚嘆留言：「哇！」

趁著新專輯即將發布，IU登上韓版《W》4月號雜誌， 身上穿著對比色彩的GUCCI套裝，其中一套短版上衣搭配迷你裙的造型，隱約透出腰部肌膚，悄悄的展現女人味。

再回顧先前的《Celebrity》舞蹈影片，以及為飾品品牌J.ESTINA拍攝形象的造型，IU都選擇以腰部中空的服裝出鏡，可說是「中空裝」穿上癮了！緊實的體態從頭到尾都沒溢出一絲贅肉，跳起舞來更讓曲線完整呈現，著實魅力逼人。

▲IU示範舞蹈的中空裝造型之一。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）



▲IU拍攝代言形象時的白色中空露腹裝。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）



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