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「月租金破400萬，客人只消費1支霜淇淋」　IKEA敦北歇業有跡可循

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▲IKEA。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA敦北面積受限，客單無法拉抬，許多民眾路過吃支霜淇淋小療癒。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在台最老分店「敦北店」宣布4月收攤，讓許多民眾除了不捨之外，還有一點錯愕之情，畢竟這間在台最具代表性的店舖，終究還是在內湖店開幕前，正式對外謝幕，然而位於台北市中心小巨蛋商圈，每月租金破400萬元，停車不便、倉儲過小導致客單低，許多民眾入店逛都只買支霜淇淋，業界均表示敦北宣布歇業其實不意外。

IKEA敦北店2004年開張，至今已經23個年頭，開幕時就吸引大批人潮，事實上該賣場在當時也是IKEA在亞洲的大型店，但隨著時代演進，慢慢變成台灣最小的分店，在寸土寸金的台北，3200坪營業面積已屬大店規格，然而以銷售家具、品項有數萬種的IKEA而言，卻不敷使用。

▲IKEA,敦北。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

敦北店位置屬小巨蛋商圈，也是IKEA唯一在台北市中心的分店，因為交通方便，公車、捷運都可到，比起準備添購家具採買的目的型客人，過路客的比重也高，許多民眾經過就去走逛，在餐廳吃個飯或是品嚐甜點，但也因為停車不便，大型家具存量少，多半的民眾都是採買居家商品為主，或是用餐、買零食等，客單無法拉抬。

房仲業者表示，該商圈辦公大樓林立，加上有微風南京等百貨，租金約莫在單坪千元至1,200元左右，換算IKEA所承租的總使用面積，包括倉儲、後端使用空間等共有4461坪大小，一個月租金高達400至540萬元，也是不小的開銷。內湖舊宗路、原為大潤發一館的建築，共有大樓地上4層、地下2層，其中大潤發僅佔其中一層樓，近萬坪的樓板面積，租金每月還能省下近百萬元。

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA敦北4月歇業，店內將展出時光走廊讓民眾回味。（圖／IKEA提供）

加上內湖還有停車位充足，周邊家樂福、COSTCO、HOLA、大潤發等賣場加持，可匯集不少採買客群之外，也沒有同類商品的競爭對手，還有仍位於台北市的種種因素，加上敦北店租約到期，選擇歇業並在內湖重起爐灶也是正常策略。

而據悉IKEA內湖店內部已近在進行最後佈置，許多商品也早已進駐，餐廳也規劃完成，就等著4月正式開張，可能採取桃園店的模式，「無縫接軌」敦北店營運，讓台北市的IKEA門店無空窗期。

IKEA表示，本身均持續觀察市場變化與商圈狀態，在優化消費者體驗與新店策略考量下，決定關閉敦北店，針對是否無縫接軌內湖店，則表示不便回答。

關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 出清

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