Jennie躺地登雜誌封面　胸前挖洞「邪惡視角」炸出傲人美胸

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女團BLACKPINK成員Jennie前陣子與傳說中的男友GD（權志龍）在CHANEL（香奈兒）2021秋冬大秀上隔空同框放閃，惹來粉絲們又驚又喜，掀起不少話題，近日Jennie拍攝《BAZAAR》雜誌韓國版，以性感姿勢側躺在地登封，一件胸前挖洞緊身衣炸出傲人上圍，令粉絲們臉紅心跳呼：「邪惡視角！」

剛結束完BLACKPINK線上演唱會的Jennie，目前雖然少有舞台表演，但時尚活動與雜誌畫報拍攝行程仍停不下來，本次受邀為韓國《BAZAAR》拍攝CHANEL 2021春夏高級時裝系列大片，Jennie以一套棉質連身裝火辣登上封面，貼膚的緊身衣讓她凹凸有致的身材一覽無遺，側躺在地的模樣更被粉絲們大讚：「好像人魚」、「人間美人魚」，只見她稍稍前傾，衣服交叉挖空的設計，美胸立馬呼之欲出，讓粉絲們鼻血直噴大呼「視角太邪惡」、「不能忍」！

拍攝現場運用簡潔的佈景，讓視線更加聚焦在Jennie身上，下一套Jennie換上粉色的羊毛衫洋裝，彷彿芭比娃娃般的蓬鬆捲髮，展現她甜美女孩的樣貌，沒穿鞋跌坐在地拍攝，則令粉絲們歪樓笑說：「難道這次拍攝離不開地板？」Jennie俏皮的對著鏡頭把玩古董相機，身上迷你尺寸的CHANEL「11.12」手袋與白色掀蓋包，更是格外惹人注目，不負「人間香奈兒」之稱，擺拍同時不忘放火帶貨。

此外，Jennie也盤起長髮，大方曬出白皙美背與天鵝頸，一身優雅的絲綢碎花禮服氣質噴發，回眸一笑的唯美畫面，瞬間電暈一票粉絲，讓粉絲們原地暴動：「什麼風格都能駕馭」、「畫面太美」、「零死角」。

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