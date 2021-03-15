日媒票選「最想擁有臉孔」Top 5　第1名擠下新垣結衣大爆冷！

▲白石麻衣有著超高顏值，男女通殺。（圖／翻攝自FB/Shiraishi Mai - 白石麻衣 Indonesia Fansclub、IG/aragakiyui_fanspage）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本總有各式排行榜吸引話題，近來日媒modelpree發布「最想擁有她的臉孔」票選結果，結果卻出乎意料，常勝軍石原里美、北川景子都在5名以外，連國民老婆新垣結衣都被擠到第2，其他4名都有新生代女星包辦，一起來看看！

第5名 橋本環奈

洋娃娃般的眼珠搭上精緻五官，曾被日媒評價為「千年一遇的美少女」，即便先前有許多暴肥崩壞照片傳出，仍不減大家對她的喜愛。就連隱形眼鏡都為她出了一個系列「橋本環奈隱形眼鏡，可見她的高人氣。

第4名 濱邊美波

今年僅20歲的濱邊美波，是日本新生代人氣女星之一，更有日版王祖賢之稱。她透明清純的氣質讓人印象深刻，據報導螢幕前活潑可愛的她，私底下其實非常害羞內向，如此的反差萌更讓人喜愛。

第3名 廣瀨鈴

22歲廣瀨鈴在14歲就憑著清純甜美外型，在少女雜誌的模特兒甄選中嶄露頭角，之後參與不少戲劇演出，最讓人印象深刻的就是《海街日記》中扮演的小玲，她不只展現純真，還將劇中角色複雜情感掌握得恰到好處。

第2名 新垣結衣

新垣結衣自出道就以清新形象，被譽為透明系女神，可愛療癒的笑容更擄獲不少粉絲的心，她出演的戲劇和電影也大受歡迎，演出月薪嬌妻後，更被大家稱為國民老婆，雖然近來作品不多，但人氣始終居高不下。

第1名 白石麻衣

曾為女子偶像團體乃木坂46成員，並且一直活躍於時尚雜誌，她的甜美外表，堪稱是團體中的顏值擔當。單飛後依然有著高人氣，拿下多樣代言，是日本新一代的廣告女王，更曾獲得男生心目中最理想女友第一名頭銜。

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