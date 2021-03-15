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鑽石櫻花配珍珠卡哇伊　價格變親民誘小資女

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▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，118,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，又是日本賞櫻的旺季，MIKIMOTO再度以櫻花為主題，推出Cherry Blossom系列新品，過往以南洋珠為主角，此次換上日本Akoya珍珠搭配鑽石，模樣秀氣可愛且價格更為親民，約52,000元起便能入手戒指。

▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環（左）130,000元，珍珠鑽戒86,000元。
 

MIKIMOTO選用粉紅金打造櫻花，分別有中央花蕊鑲小鑽與花瓣全鑲鑽兩種版本，均旁襯Akoya珍珠，各有戒指、耳環、手鍊與項鍊款式，當中項鍊除了有單墜款式，另有珍珠與櫻花交錯排列的長項鍊設計。

▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊（左）65,000元，珍珠鑽石長項鍊296,000元。

除了具象的櫻花造型，日本精品品牌也熱衷調配出專屬的「櫻花金」色的金屬，顏色較一般玫瑰金色更粉嫩，TASAKI即愛用自家櫻花金材質打造珠寶，創作音符造型的balance note系列，每個音符的小豆豆由鑽石或珍珠點綴，流露年輕活潑氣息。

▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO TASAKI珍珠 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance note diamond鑽石珍珠櫻花金戒指（左）195,000元，balance note diamond鑽石珍珠櫻花金耳環131,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

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關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 珍珠, 櫻花

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