2021梵克雅寶、Boucheron新款訂婚鑽戒與結婚對戒　售價一次看

不論是準新人或自購犒賞，正想買鑽戒、情侶對戒？編輯為你獻上各大精品珠寶品牌2021年度新款與售價：

Boucheron 寶詩龍

時髦又易辨識的寶詩龍Boucheron Quatre 系列，以羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）四種紋路裝飾為主軸，變化出單圈、多圈、單一金屬材質、複合金工技法...多種款式，不論你偏愛怎樣的風格系列都能滿足。Quatre 系列2021年持續推出新款戒指：黃金、玫瑰金、棕色PVD的單鑽戒指；黃金和白金的單鑽戒指；同心圓戒指。新款Vendôme Liseré鑽戒，以祖母綠車工鑽石和黑漆為視覺重點，獨特手法加乘復古風格，也是年度話題新作。

Van Cleef & Arpels（VCA）梵克雅寶

Toujours Signature Etoiles系列戒指以簡約優雅的調性，成為Van Cleef & Arpels (VCA) 梵克雅寶品牌旗下極受推崇的作品，同時有鑲嵌圓鑽的菱形標誌、蝴蝶結圖騰兩種變化版本，兩種版本在2021年皆推出18K玫瑰金材質新款。Félicité系列婚戒的經典造型也是備受新人喜愛的款式，2021年推出新尺寸—戒圈寬度2.1 mm，搭配鑲嵌一圈圓鑽，同樣也有白金與玫瑰金兩種材質。鑽戒則是全新推出Jasmin單顆鑽石戒指，主要特色為靈感來自茉莉花的弧形設計，並以修飾效果一流的馬眼形切割為主石。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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